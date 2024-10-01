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Giriş Tarihi: 1.10.2024

PKK’ya ağır darbe

Kerim CENGİL Kerim CENGİL
PKK’ya ağır darbe
Hassas çalışmalar sonucu Lokman İsmail'in, terör örgütünün Öz Savunma Birlikleri yapılanması içerisindeki birinci derece sözde sorumlu olduğunu belirleyen Milli İstihbarat Teşkilatı, Suriye uyruklu PKK/KCK'lı İsmail için operasyon kararı aldı. MİT'in saha ajanlarının teröristin Irak'ın kuzeyinde olduğunu tespit etmesi sonucu 30 yıl boyunca PKK/KCK içinde faaliyet gösteren Lokman İsmail tam isabetli atışla etkisiz hale getirildi. PKK/KCK'lı Lokman İsmail, 2015-2016 yıllarında Şırnak'ta meydana gelen hendek- barikat olaylarında Türk güvenlik güçlerine yönelik saldırıları organize eden kişiydi. Ayrıca, 2019'da Adana Seyhan'da Suriye uyruklu şahıslar tarafından iki otomobile yönelik gerçekleştirilen bombalı saldırının talimatını veren de yine Lokman İsmail'di.
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PKK’ya ağır darbe
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