PKK’ya ağır darbe

Hassas çalışmalar sonucu Lokman İsmail'in, terör örgütünün Öz Savunma Birlikleri yapılanması içerisindeki birinci derece sözde sorumlu olduğunu belirleyen Milli İstihbarat Teşkilatı, Suriye uyruklu PKK/KCK'lı İsmail için operasyon kararı aldı. MİT'in saha ajanlarının teröristin Irak'ın kuzeyinde olduğunu tespit etmesi sonucu 30 yıl boyunca PKK/KCK içinde faaliyet gösteren Lokman İsmail tam isabetli atışla etkisiz hale getirildi. PKK/KCK'lı Lokman İsmail, 2015-2016 yıllarında Şırnak'ta meydana gelen hendek- barikat olaylarında Türk güvenlik güçlerine yönelik saldırıları organize eden kişiydi. Ayrıca, 2019'da Adana Seyhan'da Suriye uyruklu şahıslar tarafından iki otomobile yönelik gerçekleştirilen bombalı saldırının talimatını veren de yine Lokman İsmail'di.