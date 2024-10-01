Yeni anayasa zorunluluk

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş dün 28. Dönem 1. ve 2. Yasama Yılı Değerlendirme Toplantısı'nda basın mensuplarıyla bir araya geldi. "Yeni anayasa çalışmaları TBMM'nin gündemine gelecek önemli ödevlerden birisi" diyen Kurtulmuş, 12 Eylül Anayasası'ndan kurtulma vaktinin geldiğini, bu çerçevede toplumun bütün kesimlerinin görüşlerinin dile getirildiği süreçlerin sonunda hem yöntem hem de içerik itibarıyla tartışmaların olgunlaşmasıyla birlikte anayasanın Meclis çatısı altında da yasal zeminler çerçevesinde tartışılmasının mümkün olduğunu ifade etti. Kurtulmuş, "Sivil, demokrat, katılımcı, güçler ayrımı prensibini bütünüyle benimsemiş, Türkiye'nin gerçeklerine uygun ve milletimizin ihtiyaçlarını karşılayacak bir anayasa çalışmasının yapılması zorunludur. Anayasa'nın ilk 4 maddesi konusunda Türkiye'de parlamentoda temsil edilen partilerimizin hemen hemen tamamına yakınının herhangi bir iddiasının, teklifinin ya da bir sorununun olmadığı, bundan dolayı ilk 4 madde hakkında yapılacak herhangi bir tartışmanın sadece lüzumsuz gerilimlere ve zaman kaybına neden olacağını ifade etmek isterim" dedi.