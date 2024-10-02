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Giriş Tarihi: 2.10.2024 12:21

14 gündür aralıksız hapşırıyordu: Benazir, Ankara’ya sevk edildi

Batman'da 14 gündür aralıksız hapşıran 2 çocuk annesi 24 yaşındaki Benazir Aydın, tedavi için Ankara’ya gönderildi.

NECDET ÇAKIR NECDET ÇAKIR
14 gündür aralıksız hapşırıyordu: Benazir, Ankara’ya sevk edildi

Batman'ın Seyitler Mahallesi'nde yaşayan 24 yaşındaki Benazir Aydın, 14 gündür kesintisiz süren hapşırma nöbeti nedeniyle büyük bir çaresizlik yaşıyor. Aniden başlayan hapşırık nöbeti nedeniyle hastaneye başvuran Aydın'a serum verilerek eve gönderildi. Hapşırma nöbetleri durmayan Aydın, tekrar hastane hastaneye gezmeye başladı.

ANKARA'YA SEVK EDİLDİ

Genç kadın, Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi altına alındı. Doktorlar, hapşırma hastalığının, nadir görülmekle birlikte enfeksiyon sonrası gelişebildiğini belirtti. Batman'da yaşadığı sağlık sorununa çare bulamayan Aydın, Ankara'ya sevk edildi. Aydın'ın tedavisi Ankara'da sürecek.

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14 gündür aralıksız hapşırıyordu: Benazir, Ankara’ya sevk edildi
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