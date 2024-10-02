‘Çocuklarımızı dijital bağımlılıktan kurtaracağız’

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, dijital bağımlılık ve getirdiği risklere karşı çocuk, yetişkin ve STK temsilcilerini bir araya getirdi. "Dijital Bağımlılık ve Aile Çalıştayı"nın açılışında konuşan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, çocukları, her türlü yazılı, görsel ve dijital yayınların zararlarından korumak için olumsuz içeriklere yönelik etkili bir bilinçlendirme ve takip sistemi yürüttüklerini belirtti. Bakan Göktaş, "Dijitalleşme tek tek bireyleri etkilemenin ötesinde toplumlarda da köklü değişimlere neden oluyor. Aile yapısını, sosyal ilişkileri ve iletişim biçimlerini dönüştürüyor. Bu kapsamda, bakanlık olarak, toplumu, aileleri, özellikle çocuklarımızı dijital dünyanın tehlikelerinden korumak için yoğun bir mesai harcıyoruz" dedi. Aile Eğitim Programı ile dijital okuryazarlığı ve bilinçli medya kullanımını yaygınlaştırmak üzere özel çalışmalar yürüttüklerini aktaran Göktaş, 2013'te başlatılan bu programla bugüne kadar 4.5 milyon kişinin eğitimlerden ücretsiz faydalanmasını sağladıklarını bildirdi. Çocuklar, yetişkinler ve akademisyenlerden oluşacak 3 ayrı grupta dijital bağımlılığın mercek altına alınacağını belirten Göktaş, "Elde ettiğimiz sonuçları ve önerileri önümüzdeki günlerde kamu kurumları ile düzenleyeceğimiz çalıştayda açıklayacağız. Bu sonuçlar ve önerilere bağlı olarak dijital bağımlılıkla mücadelede bir yol haritası çıkaracağız" ifadelerini kullandı. TBMM Dijital Mecralar Komisyon Başkanı Hüseyin Yayman da "Her konuda olduğu gibi dijitalleşmenin de teknolojik gelişmenin de iki yönü var. Bir olumlu yönü var, bir olumsuz yönü var. Ama maalesef dijitalleşme meselesinde olumsuzluklar, olumlu yönlerin çok önüne geçmiş durumda" dedi.