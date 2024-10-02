İsrail kontrolden çıkan haydut devlet

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, 28. Dönem'in yeni yasama yılında partisinin ilk grup toplantısında birlik ve beraberlik mesajı vererek, "Başka Türkiye yok, milletimiz güçlü bir aile" ifadelerini kullandı. Bahçeli, Sinan Ateş cinayeti davasına ilişkin "Ne ülkü ocaklarını ne de MHP'yi çiğnetmem" diyerek tepki gösterdi. Bahçeli, İsrail ordusunun Lübnan'a saldırıları hakkında ise Ortadoğu'daki insanlığın can çekiştiğine dikkat çekerek "İsrail kontrolden çıktı" dedi. Bahçeli şunları kaydetti:Cumhur İttifakı'nı yaşatacağız. Devşirilmiş ve DEM'lenmiş fosillere meydanı boş bırakmayacağız. Başka Türkiye yok, milletimiz güçlü bir aile. Demokrasi kalpazanları, siyasi dolandırıcılar, bukalemun mizaçlı fırıldaklar, emperyalizmin damga yemiş uşakları, aklı, iradesi rehinli işbirlikçiler ne derse desin kaotik dünyaya karşı milli, manevi cephemizin tahkimatı başlıca vazifemiz. Sarsılmaya çalışılan iç cephemiz, buna izin vermeyeceğiz. Dağıtılmak istenen sapasağlam birliğimiz, dirliğimiz, buna göz yummayacağız.Gazze 360 gündür vuruluyor. Saldırıları durduracak Türkiye ve birkaç ülke dışında, müessir irade ne görüldü ne de ortaya çıktı. Savaş çıkacağı kadar çıktı. İslam ülkeleri nereye gizlendi? Birlik meşalesi ne zaman yanacak? İsrail, Gazze ve Batı Şeria'da sistematik zorbalıklarına her gün yenisini ilave ederken, diğer yanda, Lübnan'a, Yemen'e ve Suriye'ye bomba yağdırmakta. İsrail kontrolden çıkan, rutinden tamamıyla uzaklaşan haydut devlet örneğinin son sürümü. İsrail terör devleti, Ortadoğu'nun tamamına musallat oldu. İsrail'in saldırılarının aynı zamanda Türkiye'ye verilmiş bir mesaj olduğunu inkâr etmek bize kalırsa söz konusu değil.İran Cumhurbaşkanı Reisi'nin, Hamas Siyasi Büro Şefi İsmail Haniye'nin, Hizbullah Lideri Nasrallah'ın sırayla ölümleri iç içe geçen, birbiriyle bağ ve bağlantılı olan vahim olaylardan bazıları. Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda sessiz milyonlara tercüman olan, hakkın ve haklının sözcülüğünü yapan Cumhurbaşkanı'mızın konuşmasından sonra, katil Netanyahu'nun alçakça konuşup tehditler savurması demokrasi, özgürlük ve insan hakları hususunda mangalda kül bırakmayan ülke temsilcileri tarafından nasıl hazmedildi?Kürsüye çıkmadan önce Nasrallah'ın infaz emrini veren cani, döktüğü kanlara BM Genel Kurulu'nu alet edecek kadar küstah. BM Güvenlik Konseyi'nin fonksiyonel yapısı değişmeli. Türkiye ile Suriye işbirliği ve uzlaşma zemininde daha fazla oyalanmadan buluşmalı, İsrail ve destekçilerinin yaygın tehdidine karşı milli güvenlik unsurlarımız teyakkuzda olmalı.Sivil ve demokratik anayasayı ülkemize kazandırmak yeni yüzyılın en büyük demokratik başarısı olacak. 12 Eylül darbe döneminin tortularını taşıyan mevcut anayasayla Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin doğası ve sistemsel mimarisi çelişmekte. Ayrıca Öğretmenlik Meslek Kanunu teklifi ile dokuzuncu yargı paketinin kısa sürede yasalaşacağına inanıyorum.MHP lideri Bahçeli, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın TBMM Genel Kurulu'ndaki konuşmasından sonra DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan ile tokalaşıp kısa bir sohbet yaptı. Bahçeli, TBMM'nin açılış resepsiyonunda görüşmeye ilişkin sorular üzerine, "Yeni bir döneme giriyoruz. Dünyada barış isterken ülkemizde de barışı sağlamak lazım" dedi.