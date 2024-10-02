Kanlı hesaplaşmada 8 tutuklama

Çanakkale'de 26 Eylül tarihinde iki grup arasında yaşanan silahlı çatışmanın ilk fitili iddiaya göre inşaat firması sahibi E.A. nın 2019 yılında cinsel istismar suçlamasıyla cezaevine girmesiyle ateşlendi. Hakkındaki suçlamaları kabul etmeyen E.A. kendisine komplo kurulduğunu ileri sürerek yaşadığı olayların sorumlusu olarak inşaat firması sahibi F.K.'yi suçlamaya başladı.

ÖLÜM TEHDİTLERİ BAŞLADI

Cezaevinden çıktıktan sonra ekonomik sıkıntıya giren E.A. iddiaya göre F.K. ve ailesinden cezaevinde kaybettiği birikimini geri istemeye başladı. E.A. iddiaya göre F.K.'den 7 adet daire ve bir adet otomobil talep etti.

SAVCILIĞA BAŞVURDU

E.A. ve ailesinin isteklerine olumsuz karşılık veren F.K. kanlı çatışmadan bir gün önce Çanakkale Cumhuriyet Başsavcılığı'na müracaat ederek can güvenliğinin olmadığını gerekçe gösterip E.A. ve kardeşi İ.A.'dan şikayetçi oldu.

YEĞENİNİ DARP ETTİLER

İddiaya göre F.K.nin kendisinden şikayetçi olduğunu öğrenen E.A. ve İ.A. dün öğle saatlerinde F.K.'nin yeğeni Y.K.'yi bir marketin otoparkında kıstırdı. Sözlü başlayan tartışma kavgaya dönerken Y.K. çıkan kavgada feci şekilde darp edildi.

KARAKOL ÖNÜNDE KANLI HESAPLAŞMA

Kendisini darp edenlerden şikayetçi olmak üzere akşam saatlerinde Anafartalar Polis Merkezi Amirliği'ne giden Y.K. ve ailesi ifade verdiği sırada iki taraf sokakta karşı karşıya geldi. İddiaya göre ifade vermek için karakola çağrılan E.A., İ.A polisin gözleri önünde silahlı ve bıçaklı saldırıya uğradı. E.A., İ.A. kardeşleri R.A., F.A., A.A. ve bir kişi çıkan çatışmada yaralandı.

21 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Yaralılar olay yerinde sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından hastanelere kaldırılarak tedavi altına alınırken polis, silahlı çatışmaya karışan 21 şüpheliyi gözaltına aldı. Olayda kullanılan 2 ateşli silah, şarjör, 15 fişek ile 2 kesici alet ve sopalar ele geçirildi.

8 KİŞİ TUTUKLANDI

İfadelerinin alınmasının ardından Adliyeye sevk edilen 21 kişiden M. K, Y. K, Ö. K, F. K, S. K, S. K, İ. K, E.A tutuklanarak cezaevine gönderildi.