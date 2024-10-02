Türkiye’nin en dinamik festivali başlıyor

Türkiye'nin en heyecanlı ve dinamik Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali TEKNOFEST Adana'da başlıyor. 6 Ekim'e kadar Adana Şakirpaşa Havalimanı'nda gerçekleşecek TEKNOFEST'te hava gösterileri, bilim şovları, TEKNOFEST keşif oyunu, simülasyon deneyim alanları, eğitici atölyeler, paydaş ve sponsor markalara ait etkinlik stantları, sergiler, gösteriler, konserler gibi birbirinden farklı etkinlikler olacak. Adana'da 300 bin metrekare açık, 50 bin metrekare kapalı alanda yapılacak olan TEKNOFEST 2024, festival alanına konumlandırılan spotter kule sayesinde bu muhteşem hava gösterileri, havacılık fotoğrafçılığı tutkunları tarafından kayıt altına alınacak. Şampiyonluğa yükselen finalistler Adana'da düzenlenecek olan TEKNOFEST Şampiyonlar Ligi'nde yarışacak. Geçen yıl 337 bin takım ve 1 milyondan fazla yarışmacı ile Cumhuriyetin 100. yılına damga vuran TEKNOFEST, bu sene çıtayı biraz daha yükseltti. TEKNOFEST 2024 için başvuran takım sayısı büyük bir sıçrama yaparak 790 bini aştı. Yarışmacı sayısı ise 1 milyon 650 bine ulaştı. 2023 yılında 13 milyon liranın üzerinde ödül, 30 milyon liranın üzerinde de malzeme desteği verilmişti.Teknolojinin gelişimine paralel olarak her yıl bir önceki yıla göre daha fazla yarışma kategorisinin açıldığı ve "Teknoloji Geliştiren ve Üreten Bir Türkiye" hedefiyle Türkiye tarihinin en büyük ödüllü teknoloji yarışmalarının düzenlendiği TEKNOFEST'te yarışmacılara 30 milyon TL ödül ve 55 milyon TL'nin üzerinde malzeme desteği sağlanacak. 100 farklı ülkeden başvuru alınan ve Türkiye'nin dört bir yanından katılımın sağlandığı TEKNOFEST 2024 kapsamında 50 ana kategori, 117 alt kategoride düzenlenen teknoloji yarışmalarına bu yıl başvuruda bulunan 788 bin 161 takım ve 1 milyon 600 binden fazla yarışmacı en iyisi olmak için mücadele edecek. Genç beyinlerin, Türkiye'nin aydınlık geleceğini inşa etmek için verdiği emekler, birer umut ışığı olarak Adana'da sahneye çıkacak. Dev organizasyonun öne çıkan kategorileri arasında, 'Nükleer Enerji Teknolojileri Tasarım Yarışması', 'Çip Tasarım Yarışması' ve 'Dikey İnişli Roket Yarışması' da yer alıyor.Ziyaretçiler, "www.teknofest.org" web sitesine girerek kişisel bilgilerini eksiksiz bir şekilde doldurarak biletlerini oluşturabilecekler. Girişlerin ücretsiz olduğu etkinlikte, 7 yaş altındaki ziyaretçiler kayıt oluşturmadan ebeveyn refakati eşliğinde alana girebilecek.