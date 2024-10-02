Türkiye’nin yardımları kesintisiz devam edecek

İnsanı yardımlarda dünyanın önde gelen ülkesi olan Türkiye, işgalci İsrail'in saldırılarına maruz kalan Lübnan'ı da yalnız bırakmadı ve 25 Eylül'de devreye girdi. Dışişleri Bakanlığı koordinesinde AFAD, Kızılay, İHH ve uluslararası sivil toplum kuruluşlarının işbirliğindeki yardımlar yola çıktı. İlk etapta 30 ton tıbbi malzeme, gıda ve ilaçtan oluşan yardımlar Lübnan'a ulaştırıldı. Ülkenin güneyinde on binlerce insan başka bölgelere sığınmak zorunda kaldı. Kuzeyden güneye giden yollar, yerinden edilen insanlar nedeniyle büyük ölçüde kapandı. Okullar sığınaklara dönüştürüldü.