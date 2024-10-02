Van’da kaybolan Rojbin’den haber alınamıyor

Yüzüncü Yıl Üniversitesi (Van YYÜ) Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği Birinci Sınıf öğrencisi olan Rojin Kabaiş, üniversiteye yeni kayıt yaptırdıktan sonra Diyarbakır'dan Van'a geldi. 27 Eylül 2024 günü kaldığı yurtta yemek yedikten sonra Van Gölü sahiline inmek üzere yurttan ayrılan Kabaiş'ten bir daha haber alınamadı. Kameralara yansıyan görüntülere göre, yolda annesiyle görüntülü konuşan ve ardından bir büfeden alışveriş yapan genç kız, sahile ulaşarak bir süre bankta oturup gölü izledi. Kamera açısından çıkan Rojin, o andan itibaren ortadan kayboldu. Ailesi ve arkadaşları büyük bir endişe içinde beklerken, polis ekipleri Rojin'in izini sürmek için geniş çaplı bir operasyon başlattı. Baba Nizamettin Kabaiş beş gündür haber alamadıklarını çok üzgün olduklarını belirtti.

'HALİMİZ PERİŞAN HAYATTAYSAN GEL'

Baba Kabaiş"5 gündür haber yok. Ben kendim onu getirdim çarşamba günü buraya Üniversiteye teslim ettim. Sonra gittim telefonu açtım sordum halini hatırını 3 gün okula gitti.Cuma günü kayboldu yurtta yemeğinde yedi. Üniversitenin bahçesine Van Gölü ve Üniversite bahçesi sıfır arada tel yok bir şey yok buraya dolaşmaya geldi. Gezmeye gelmeden önce annesiyle görüntülü konuşmuşlar. Ben markete gidiyorum dedi. Gelmiş marketin yanından geçmiş markete girmemiş ben biraz dolaşayım demiş. Kameralarda görünüyor. Sahil kenarında saat 19.05 geçe buradan görünup geçmiş. Başka öğrenciler de varmış. Diğer yerde kamera görünmüyor. Kamera noktasından çıkmış çocuk kaybolmuş. Tehlikeli noktada kamera yok. Keşke kamera orada olmuş olsaydı. Tüm malzemeleri telefonunu kulaklığını kekini bırakmış. Köyde arama yaptılar. O taraftan kayboldu herhangi bir bilgi yok. Şu an polisler arıyor ama yurttan şikayetçi olduk. Yurt görevini yapamadı. Geç bize haber verdi hem de tel örgü'nün orada güvenli bir yer yok, kamera yok,keşke kamera olsaydı. Herkesten rica ediyorum eğer biri gördüyse mutlaka haber versin kaçırılma olduysa eğer bir suç da yapmışsa ben ondan şikayetçi değilim. Kızımı sağ salim getirsinler. Kızına seslenen baba Kabaiş "Rojin için herkes üzülüyor. Rojin kızım neredeysen bizim halimiz perişandır eğer hayattaysan senden bir haber alalım " dedi.

Anne Aygül Kabaiş "herkesten ricam bize yardımcı olsunlar. Rojin'i sağ salim bulmak için çaba gösterelim. Beş gündür hiçbir haber yoktu Rojin'den. Ben kendim onu getirdim. Çarşamba günü buraya getirdim. Van üniversitesine teslim ettim yurda çıktım. Çıktığımda telefon da ettim. Ona telefon açtım halini hatırını sordum. Ben geldim eve üç gün bitti. Cuma günü kaybolmuş. Yurtta yemeğini de yemiş gelmiş bahçede. Üniversitenin bahçesinde gezmeye gelmiş. Van Gölü'yle üniversite bahçesi sıfırdır. Arada yani tel falan yoktur gelmiş dolaşmaya, gezmeye gelmiş gelmeden önce başa gelmeden önce de annesiyle görüntülü konuşmuşlar hal hatırını sormuş. Demiş ben markete gidiyorum. Nescafe alacağım. Gelmiş marketin yanında da geçmiş markete girmemiş. Demek ki demiş ki ben biraz dolaşayım sonra dönüşte kahvemi alacağım, gideceğim. O şekil düşünmüş, oradan kamerada görünüyor sahil kenarında. Saat 19 15 te buradan geçiyor. Başka öğrenciler de var gezmek için gelmişler. Zaten sandalye var, oturma yeri vardır. Sahili izlerken gittiğinden daha tel örgüye doğru tel örgü orada yoktur bitişiğinde tel örgü yoktur. göl çekilmiş orada boşluk vardır. Orada ihmal var. Kamera görüntüsü de oraya kadar çekmiyor. Onları söylüyoruz yani. bazı müdürler sıkıntı oluyor diyor onlara diyor. Çekmeyin bunu. Niye çekmiyorlar? Çekeceğiz o güvenli noktadayken çocuk orada kaybolmuş. Sen orada kapıda güvenlik vardır. Kimlik kontrolü yapıyorsun ama bu tarafta da tel örgü yoktur. Tehlikeli bölgedir. Sarhoşlar, içkiciler hepsi o tarafta tel örgülü. Öbür tarafında vardır. bunu niye göstermiyoruz? Gösterelim ki belki Rojin'den bir haber buluruz. Tehlikeli nokta orasıdır işte. O noktadır. Yani orayı gösterse daha iyi olur. Kamera keşke olsaydı. Kim bu çocuğu götürmüş zorla götürmüş. Kendi istekiyle gitmiş. Orada malzemeleri bırakmış. Telefon, kulaklık. kekve su. Orayı yere bırakmış kumsalın oraya ora geçit vardır orada. Yani demişler ki orası bataklığadır. Geçit yeri yoktur hayır öyle değil Orada geçit yeri vardır. Orayı geçerken çözdüler orası. Tehlikeli yerdir. Sarhoşlar oraya gidiyor o tarafı da geçerken bir köy vardır. Oraları iyice arama yapsınlar arama yaptılar. Incelesinler. Oradan çıkmış, oradan kaybolmuş yani. Güvencli yer değil orası" Emniyet personelinin gece günduz arama yaptığını belirten Anne Aygül artık bu acıya dayanamadıklarını ifade etti.

"EĞER KIZIM KAÇIRILMIŞSA KİMSEDEN ŞİKAYETÇİ DEĞİLİM"

Kızına seslenen Anne Aygün "Herkesten rica ediyorum. Eğer biri gördüyse bize haber versin. Ya kaçırılma ya zorla herhangi birisi götürmüşse eğer bir suç da yapmışsa ben ondan şikayetçi değilim. Kızımı getirse sağ salim bize teslim etse memnun olurum. Hiç kimseden de şikayetçi olmam. İnşallah sağdır. Hayattadır. Hepimizin acısı bir biliyorum, inanıyorum. Herkes acı çekiyor benim kadar. Yani benim şüphem yoktur. Türkiye nüfusu yüzde doksanı acı çekiyor. Herkese sesleniyorum. Rojine de sesleniyorum. Rojin kızım sen neredesin? Bizi izliyorsan bizim halimiz perişan. Eğer sen hayattaysan bir haber alalım. Bize bir haber verin" ifadesini kullandı.