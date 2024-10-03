Türkiye’nin tahliye planı hazır

Ankara, İsrail'in Lübnan'a başlattığı kara harekâtının hemen ardından durumun kötüye gitmesi ve vatandaşların tahliye edilmesi ihtimaline karşı gerekli hazırlıkları yaptı. Dışişleri Bakanlığı, "Lübnan'daki vatandaşlarımızla alakalı planlamalar, ilgili kurumlarımızla eşgüdüm halinde yapılmış ve vatandaşlarımızın deniz veya hava yoluyla tahliye edilmesi için alternatif planlar hazırlanmıştır" bilgisini paylaştı. Diğer ülke vatandaşlarının Türkiye üzerinden tahliyesine ilişkin esaslar da belirlendi. Destek talep eden 20'ye yakın ülkeyle beraber gerekli hazırlıklar sürüyor.Türkiye olası bir tahliyede görev alacak askeri kargo uçakları ve gemileri hazır bekletiyor. Lübnan'da konsolosluğa kayıtlı 14 bin civarı vatandaşın olduğu açıklanırken şimdiye kadar çok sayıda vatandaşın tahliye talebinde bulunmadığı belirtiliyor.