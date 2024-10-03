Yeni anayasa için tüm kesimler devrede

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, TBMM'nin 28. Dönem 3. Yasama Yılı'na başlaması nedeniyle verilen resepsiyonda gazetecilerin sorularını yanıtladı:Sivil toplum kuruluşları, üniversiteler, hukuk camiası, birtakım kanaat grupları, kimin fikri varsa tartışılmasını, Anadolu'nun birçok yerinde yapılan toplantılarla bu görüşlerin gündeme gelmesini temin etmek gerekir. Bir yıl içerisinde olgunlaşacaktır.TBMM Başkanı olarak benim bu süreçte yapacağım şey olgun, açık, şeffaf ve herkesin işin içerisinde olduğu, herkesin görüşlerine itibar edildiği bir müzakere sürecini yürütebilmektir.En doğrusu parlamentoda en yüksek konsensüse ulaşabilmektir. Bunun için siyasi partilerin önyargısız bir şekilde bir araya gelmesi gerekir.Geçen yasama dönemi yaptığım görüşmelerde hemen hiçbir parti kapıyı kapatmadı. Meclis'te temsil edilen siyasi partiler seçim beyannamelerinde yeni anayasadan veya anayasada köklü değişikliklerden bahsediyor.