Doğum özel ve eşsizdir

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde "Doğal Olan Normal Doğum" temasıyla gerçekleştirilen Normal Doğum Eylem Planı Tanıtım Toplantısı'na katıldı.Anne adaylarını normal doğuma davet eden Erdoğan, "Bütün anne adaylarımızı fıtratlarındaki bu mucizeyi, başka tecrübe ile edinilmeyecek bu eşsiz bilgeliği kucaklamaya davet ediyorum" dedi.Doğum tecrübesinin, anne ve bebek arasında hayat boyu sürecek özel bir bağın kurulduğu oldukça hassas bir süreç olduğuna dikkat çeken Emine Erdoğan, "Bu özel zamanın mümkün olduğunca fıtrata ve doğala uygun bir şekilde gelişmesi, hayati önem taşır" şeklinde konuştu.Emine Erdoğan, sezaryen ameliyatın, "büyük bedelleri olan cerrahi bir operasyon" yerine, "pratik, hızlı ve ağrısız bir doğum seçeneği" olarak tanıtıldığına dikkati çekti. Erdoğan, gebe okullarının açılması, doğum mahremiyeti sağlayan anne dostu hastaneler projesinin ve suda doğum ünitelerinin yaygınlaştırılması, anne sütünün teşvik edilmesi gibi çalışmaların 'Normal Doğum Eylem Planı' kapsamında sistemli bir şekilde yaygınlaştırılacağını söyledi.Programda normal doğum yapan ve 5 aylık anne olan eski Türkiye ve Dünya Güzeli, oyuncu Azra Akın da deneyimini paylaştı.Hızlı ve kolay bir yöntem olarak sunulan sezaryenin, anne ve bebek üzerinde kısa ve uzun vadeli hasarlar bıraktığı bilimsel olarak biliniyor. Sezaryenle doğan bebeklerde astım, obezite gibi kronik hastalıklara yatkınlık görülürken, doğum esnasında edineceği faydalı bakterilerden mahrum kalan bebeğin bağışıklık sistemi yeterince gelişemiyor. Doğal sürecini tamamlamadan müdahaleyle doğurulan bebekler, dalından erken koparılan bir meyve gibi hayata yenik ve geriden başlıyor. Hormonal dengesi bozulan anne adayı, normal doğum yapan bir kadına göre, çok daha zorlu bir doğum ve annelik süreci geçirmek zorunda kalıyor.