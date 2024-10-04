Erdoğan ve Bahçeli bir araya geldi

umhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, dün yapılan kritik MGK öncesinde Ankara'da bir araya geldi. Basına kapalı olarak Bahçeli'nin Beytepe'deki konutunda gerçekleşen görüşme 45 dakika sürdü. İki liderin ajandasında yeni yasama yılında yapılacak çalışmalar, iç ve dış politikadaki güncel meseleler yer aldı. Yeni anayasa çalışmaları başta olmak üzere, yeni dönemde Meclis'e sunulması planlanan kanun tekliflerinin ele alındığı görüşmede, İsrail'in Gazze'de ve Lübnan'da uyguladığı soykırım ve yayılmacı politika ile Türkiye'nin alacağı tavır masaya yatırıldı.İki lider iç cephedeki birlik ve dirliğin sağlanması için atılması gereken adımlar, muhalefet partileri ile bu minvalde yapılması planlanan görüşmeler ve önümüzdeki sürecin yol haritasını ele aldı. Erdoğan'ın, BM 79'uncu Genel Kurulu için gittiği New York'ta Türkevi'nde gerçekleştirdiği ikili görüşmelerle ilgili Bahçeli'yi bilgilendirdiği kaydedildi. Bahçeli, görüşmenin ardından Erdoğan'ı dışarıya çıkarak uğurladı.