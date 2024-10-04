Vali Gül: 3 terör eylemi engellendi

İstanbul Valisi Davut Gül, yılın ilk 9 ayına ilişkin emniyet verilerini açıkladı. Gül, "Terör örgütlerine karşı yapılan 2 bin 732 operasyonda 5 bin 567 şahıs yakalandı, 531'i tutuklandı. 532'sine adli kontrol tedbiri uygulandı. Biri bombalı, biri silahlı, biri silahlı-bombalı ve bıçaklı olmak üzere 3 terör eylemi engellendi" dedi. Organize suçlarla mücadelede de tavizsiz devam ettiklerini de vurgulayan Gül, şunları kaydetti: "Kendini kanundan nizamdan üstün gören bu şehir eşkıyalarına yönelik olarak 9 ayda 193 operasyonda 148 suç çetesi çökertildi. 1595 şahıs yakalandı, 964 şahıs tutuklandı, 417 şahsa adli kontrol tedbiri uygulandı. 32 milyar 535 milyon lira değerinde mal varlığına el konuldu. Hiç kimse devletimizden daha büyük, kanunlarımızdan daha üstün değildir."