Yargıtay’a seçilen sekiz üyenin daireleri belli oldu

Yargıtay'dan 16 üyenin koltuğunun boşalmasının ardından, bu isimlerin yerine yeni üyeler belirlenmiş, Yargıtay üyeleri, birinci sınıfa ayrıldıktan sonra en az 3 yıl görev yapan adli yargı hakim ve cumhuriyet savcıları arasından seçilmişti. Hakimler ve Savcılar Kurulu'nda yapılan Genel Kurul Toplantısında seçilen 8 yeni ismin görev yerleri belli oldu.

İŞTE YENİ YARGITAY ÜYELERİ VE GÖREV YERLERİ

Kocaeli Cumhuriyet Başsavcısı Ferhat Kapıcı – 5. Ceza Dairesi

İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 19. Hukuk Dairesi Başkanı Osman Kiper – 3. Hukuk dairesi

İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Şaban Yılmaz – 8. Ceza Dairesi

Karşıyaka Cumhuriyet Başsavcısı Ali Rıza San - 3. Ceza Dairesi

İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi Başkanı Murat Boylu – 10. Hukuk dairesi

İstanbul Cumhuriyet Başsavcı Vekili Murat Çağlak – 9. Ceza Dairesi

İstanbul 10. Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Cengiz Doğan – 8. Ceza Dairesi

HSK Genel Sekreter yardımcısı Murat Pala – 11. Ceza Dairesi

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısıyken görev süresi sona eren Bekir Şahin - 2. Hukuk Dairesi

Yargıtay Daire Başkanıyken görev süresi sona eren Yargıtay Üyesi Beyazıt Aköz – 1. Ceza Dairesi

Yargıtay Üyesi Fevzi Yıldırım – 8. Ceza Dairesi