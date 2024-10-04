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Giriş Tarihi: 4.10.2024 15:44

Yargıtay’a seçilen sekiz üyenin daireleri belli oldu

Yargıtay’da 16 ismin emekliye ayrılmasının ardından 8 yeni isim Yargıtay üyeliğine seçilmişti. 8 ismin görev yerleri belli oldu.

Kerim CENGİL Kerim CENGİL
Yargıtay’a seçilen sekiz üyenin daireleri belli oldu

Yargıtay'dan 16 üyenin koltuğunun boşalmasının ardından, bu isimlerin yerine yeni üyeler belirlenmiş, Yargıtay üyeleri, birinci sınıfa ayrıldıktan sonra en az 3 yıl görev yapan adli yargı hakim ve cumhuriyet savcıları arasından seçilmişti. Hakimler ve Savcılar Kurulu'nda yapılan Genel Kurul Toplantısında seçilen 8 yeni ismin görev yerleri belli oldu.

İŞTE YENİ YARGITAY ÜYELERİ VE GÖREV YERLERİ

Kocaeli Cumhuriyet Başsavcısı Ferhat Kapıcı – 5. Ceza Dairesi
İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 19. Hukuk Dairesi Başkanı Osman Kiper – 3. Hukuk dairesi
İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Şaban Yılmaz – 8. Ceza Dairesi
Karşıyaka Cumhuriyet Başsavcısı Ali Rıza San - 3. Ceza Dairesi
İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi Başkanı Murat Boylu – 10. Hukuk dairesi
İstanbul Cumhuriyet Başsavcı Vekili Murat Çağlak – 9. Ceza Dairesi
İstanbul 10. Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Cengiz Doğan – 8. Ceza Dairesi
HSK Genel Sekreter yardımcısı Murat Pala – 11. Ceza Dairesi
Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısıyken görev süresi sona eren Bekir Şahin - 2. Hukuk Dairesi
Yargıtay Daire Başkanıyken görev süresi sona eren Yargıtay Üyesi Beyazıt Aköz – 1. Ceza Dairesi
Yargıtay Üyesi Fevzi Yıldırım – 8. Ceza Dairesi

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Yargıtay’a seçilen sekiz üyenin daireleri belli oldu
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