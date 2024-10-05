19 ilde siber operasyon

Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde, 19 ilde "Siberağ 9" operasyonu düzenlendi. Yasadışı bahis, çevrimiçi çocuk müstehcenliği ve bilişim suçlarına yönelik operasyonlarda 17 kişi tutuklanırken, 2 kişi hakkında adli kontrol kararı verildi. 96 şüpheliyle ilgili işlemler ise devam ediyor. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, yaptığı açıklamada sanal devriyelerin 7 gün 24 saat görev başında olduğunu belirterek, "Siber suçlar ve suçlularla mücadelemiz kararlılıkla sürecek" dedi. Giresun, Sivas, Mardin, Osmaniye, Eskişehir, Gaziantep, İstanbul, Mersin, Kırşehir, Batman, İzmir, Samsun, Diyarbakır, Çorum, Konya, Adıyaman, Nevşehir, Kocaeli ve Trabzon illerinde eşzamanlı gerçekleştirilen operasyonlar sonucunda 36 milyon Türk Lirası değerinde 3 ev ve 3 araca Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından satılamaz/devredilemez şerhi kondu. Ayrıca, çok sayıda dijital materyale el konuldu. Operasyonları koordine eden cumhuriyet başsavcılıklarına ve operasyonları başarıyla gerçekleştiren polis ekiplerine teşekkür eden Bakan Yerlikaya, "Allah ayağınıza taş değdirmesin" diyerek polisleri tebrik etti.