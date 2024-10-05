CHP’li Belediyede bir akraba skandalı daha!  Aile şirketinin yeni üyeleri

Balıkesir'de yerel seçimlerin ardından Başkanlık koltuğuna oturan CHP'li Ahmet Akın, henüz Başkanlığının ilk ayında, CHP Balıkesir Milletvekili Serkan Sarı'nın ağabeyi Gökhan Sarı'yı ve CHP İl Başkanı Erden Köybaşı'nın gelini G.K'yi işe almıştı. Çok sayıda CHP'li ismin yakınlarını da işe aldığı iddialarıyla gündeme gelen Ahmet Akın bir skandala daha imza attı. CHP'li Akın'ın, önce öz dayısının oğlu olan Hüseyin Pastal'ı ve geçtiğimiz günlerde ise Hüseyin Pastal'ın eşini Belediyede işe aldığı ortaya çıktı.
DAYIOĞLUNU KENDİ KATINA YERLEŞTİRDİ
CHP'li Ahmet Akın, öz dayısının oğlu Hüseyin Pastal'ı, kendi makam odasının bulunduğu 6'ncı kata yerleştirerek oda tahsis etti. Personel A.Ş üzerinden düz işçi olarak işe aldığı dayıoğluna bir de oda tahsis eden CHP'li Akın, Hüseyin Pastal'ı Belediyede "Koordinatör" olarak görevlendirdi. Hüseyin Pastal'ın her sabah mesai başlangıcında Belediyenin kapısına sandalye çekip oturduğu ve işe gelen personelin geç kalıp kalmadığını kontrol ettiği öne sürüldü.