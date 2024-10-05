CHP’li Belediyede bir akraba skandalı daha!  Aile şirketinin yeni üyeleri





DAYIOĞLUNU KENDİ KATINA YERLEŞTİRDİ

CHP'li Ahmet Akın, öz dayısının oğlu Hüseyin Pastal'ı, kendi makam odasının bulunduğu 6'ncı kata yerleştirerek oda tahsis etti. Personel A.Ş üzerinden düz işçi olarak işe aldığı dayıoğluna bir de oda tahsis eden CHP'li Akın, Hüseyin Pastal'ı Belediyede "Koordinatör" olarak görevlendirdi. Hüseyin Pastal'ın her sabah mesai başlangıcında Belediyenin kapısına sandalye çekip oturduğu ve işe gelen personelin geç kalıp kalmadığını kontrol ettiği öne sürüldü.