Güle güle oturun

Trabzon'un en eski mahallelerinden biri olan Çömlekçi'nin dönüşümünde sona gelindi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla başlatılan projenin temel atma törenine Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum da katıldı. TOKİ'nin 2021 yılında 90 bin metrekare alanda başlattığı 'Çömlekçi Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Projesi'nin 1'inci etabında bulunan 131 konut ve 19 iş yeri modern mimariye ve mahalle konseptine uygun inşa edildi. Çocuk oyun alanları, otoparkları ve spor salonları ile vatandaşlar için yaşam alanı oluşturuldu.Projeye ilişkin sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, "Kentsel dönüşümde vizyon projelerden birine Trabzon Ortahisar'da imza attık. Çömlekçi mahallemizde yatay mimariyle konutlarımızı, iş yerlerimizi ve otoparkımızı tamamladık. Çevre düzenlemesini de yaparak Trabzon'umuza modern, doğayla iç içe ve örnek bir yaşam alanı kazandırdık. En güzelini hak eden insanımız için daha güzellerini yapmaya devam edeceğiz" dedi. DHA