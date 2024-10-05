Sonsuz direniş 5’inci işgal girişimini de başarısız kılar

İsrail, komşusu Lübnan'ı günlerce havadan bombalama ve Hizbullah'a yönelik saldırılar gerçekleştirmesinin ardından şimdi de kara harekâtı başlattı. Böyle bir saldırı ilk kez gerçekleşmiyor ve önceki saldırılar net bir sonuç ortaya çıkarmadı. Peki, bu işgal öncekilerden farklı sonuçlanabilir mi? Bunu öngörebilmek zor ama önceki işgal girişimlerine kısa bir göz atmak bize gelecekte neler olabileceği konusunda ışık tutabilir. İşte 1978'de başlayan İsrail'in Lübnan'ı işgal girişimleri:İsrail devletinin 1948'de kurulmasından sonra Lübnan, Filistinli mültecilerin sığındığı ilk adres oldu. Lübnan'a sığınan mülteciler arasında Filistin Kurtuluş Örgütü gibi Filistinli milisler de vardı. Bu milisler Lübnan'dan İsrail'e saldırarak Lübnan'ı da çatışmanın içine çekti. İsrail Lübnan'ı ilk kez, paramiliter grup Filistin Kurtuluş Örgütü'nün İsrail'in sahillerine girdikten sonra bir otobüse düzenlediği saldırıya karşılık olarak 1978'de işgal etti. İsrail güçleri Lübnan'ın güneyine girdi ve iki ay sonra çekildi. Komşu Lübnan'da bir tampon bölge oluşturdular ve 2000 yılına kadar orada kaldılar. Bu ilk işgalde Lübnan'da 2000 savaşçı ve sivil öldü. İsrail tarafında ise 18 asker hayatını kaybetti.İsrail'in Lübnan'daki en büyük operasyonu 1982'de Lübnan İç Savaşı sırasında gerçekleşti. Binlerce İsrail askeri yüzlerce tank ve zırhlı araç eşliğinde İsrail'e Lübnan'dan saldırmaya devam eden Filistin Kurtuluş Örgütü'nü püskürtmek için sınırı geçti. İsrail bu saldırıları durdurmak için Filistin Kurtuluş Örgütü'nün mevzilerini hedef almayı amaçladı. İsrail güçleri birden fazla cepheden hücum etti ve bir hafta içinde başkent Beyrut'un dış mahallelerine ulaştı. İsrail üç ay sonra geri çekilerek Lübnan içinde bir tampon bölge oluşturdu. Lübnan tarafında, çoğunluğu sivil olmak üzere yaklaşık 20 bin kişi öldürüldü. İsrail tarafında ise 654 asker öldü.İsrail'in 1982'deki işgali Filistin Kurtuluş Örgütü'nün ülkeden ayrılmasıyla sonuçlandı; örgüt merkezini Lübnan'dan Tunus'a taşıdı. Fakat bunun ardından paramiliter grup Hizbullah kuruldu; o da İsrail'i düşman olarak gördü ve saldırılar düzenledi. Nisan 1996'da İsrail güçleri, grubun roket saldırılarına yanıt olarak ilk kez Hizbullah'a karşı harekete geçti. Saldırılar, iki haftadan biraz fazla sürdü. Yine siviller acı çekti. Lübnan tarafında 13 Hizbullah savaşçısı ve 250'ye kadar sivil öldürüldü. İsrail hiçbir kayıp vermedi. İsrail ve Hizbullah karşılıklı saldırılara devam etti. Şii İslamcı örgüt, İsrail'e roket saldırıları düzenlerken, İsrail ordusu bombardımanda bulundu.Haziran 2006'da sınırın ötesindeki İsrail kasabalarını topçu ateşine tutmanın yanı sıra, Hizbullah savaşçıları sınırı geçti ve iki askeri araca saldırarak sekiz askeri öldürdü ve ikisini rehin aldı. İsrail, büyük hava saldırıları ve topçu ateşi ile Lübnan'ın genelini hedef aldı, hava ve deniz ablukası uyguladı, Lübnan'ın güneyine de karadan müdahale etti. Savaş 34 gün sürdü ve ateşkesle sonuçlandı. Lübnan'da 1191 kişi öldü, çoğu sivildi. İsrail tarafında ise 121 asker ve 44 sivil öldü. Bu sonuç İsrail için büyük hezimet olarak değerlendirildi.