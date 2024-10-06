Ada ülkesi Sao Tome ve Principe’la hidrokarbon işbirliği

Başkan Erdoğan Sao Tome ve Principe Demokratik Cumhuriyeti Başbakanı Patrice Emery Trovoada'yı kabul etti. Kabulde Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar ve İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya da hazır bulundu. Başkan Erdoğan "Kazan-kazan ilkesiyle ilişkilerimizi geliştereceğiz" dedi. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar da "Sao Tome ve Principe Altyapı ve Doğal Kaynaklar Bakanı Jose do Nascimento Carvalho de Rio'yla görüşmemizde Sao Tome ve Principe'nin offshore sahalarında hidrokarbon alanında geliştirebileceğimiz işbirliklerini değerlendirdik. Somali'yle yaptığımız anlaşmayla başlattığımız kıtalararası çalışmalarımızı genişletmek için uluslararası enerji diplomasimizi sürdürüyoruz" ifadelerini kullandı. 2 ülke arasında güvenlik, kolluk eğitimi ve enerji alanında anlaşmalar imzalandı.Afrika kıtasının batı kıyısında Gine Körfezi açıklarında yer alan bir ada ülkesi olan Sao Tome ve Principe, Portekiz sömürgesi iken 1975'te bağımsızlığını kazandı. Afrika'da ekonomisi en stabil ve en demokratik ülke olarak biliniyor. 210 bin nüfuslu ülkede küçük ölçekli yenilenebilir enerji tesisleri giderek yaygınlaşıyor. 2001'de Sao Tome, Nijerya ile deniz sahalarında ortaklaşa petrol aramak üzere anlaştı. 2003'te ise Nijerya- Sao Tome ortak geliştirme bölgesi, uluslararası petrol şirketlerinden teklifler almaya başladı. ChevronTexaco, ExxonMobil ve Norveçli Equity Energy'nin; hem petrol hem de doğalgaz olarak önemli rezervler barındırdığı bilinen Sao Tome açıklarında çalışmalar yaptığı biliniyor. Ancak bugüne kadar dikkate değer bir keşif yapılmadı. Türkiye, 2022'de Sao Tome ve Principe Cumhuriyeti'yle ekonomik işbirliği anlaşması imzalamıştı.