Bakan Kurum çocuklarla futbol oynadı

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Adıyaman ziyaretinde halı saha sözünü yerine getirdiği çocuklarla futbol oynadı. Bakan Kurum, daha önceki Adıyaman ziyaretinde kendisinden futbol sahası talep eden çocukların isteğini yerine getirmişti. Emlak Konut eliyle yapılan sahada sevinçle top koşturan çocuklar Bakan Kurum'u maça davet etmişti. Çocukların bu isteğini de yanıtsız bırakmayan Bakan Kurum, önceki gün gerçekleştirdiği Adıyaman ziyareti kapsamında halı sahaya da giderek çocuklarla futbol oynadı.