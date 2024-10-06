Meclis, salı günü İsrail için toplanacak

TBMM Genel Kurulu, 8 Ekim Salı günü soykırımcı İsrail tehdit ve tehlikesinin boyutunun nereye ulaştığını ele alacak. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ve Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, İsrail'in Lübnan'ı işgali, bölgedeki gelişmeler, Ortadoğu'daki savaş riski ve Türkiye'nin aldığı tedbirlere ilişkin Genel Kurul'a bilgi verecek. İki bakanın, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, "İsrail, Lübnan'dan sonra gözünü topraklarımıza dikecek" açıklamasına neden olan İsrail tezleri ve planları ile ilgili de bilgi vermeleri bekleniyor. İki bakanın açıklamalarından sonra muhalefet partileri görüşlerini açıklayıp sorular yöneltecek. Genel Kurul'daki görüşmenin gizli oturumla yapılması bekleniyor.