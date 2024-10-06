Yüz binler bugün tek yürek meydanlarda olacak

İzmir'de dün Yetim Vakfı ve İHH İnsani Yardım Vakfı İzmir Şubesi'nce Konak Atatürk Meydanı'nda düzenlenen etkinlikte çocuklar 'Müslüman, zulme sessiz kalmayandır' yazılı pankart hazırladı. Bugün ise Türkiye'nin dört bir yanında Gazze'deki soykırımın 1'inci yılı için yürüyüş ve mitingler düzenlenecek. Filistin'e Destek Platformu öncülüğünde STK'lar Üsküdar Meydanı'nda 14.00'te miting yapacak. İstanbul'da Fatih Camii'nden Beyazıt Meydanı'na yürünecek. Ankara'da 13.30'da Kurtuluş Parkı'ndan Anadolu Meydanı'na yürüyüş yapılacak.