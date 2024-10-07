50 Bin Muhtar seçime gidiyor

Konfederasyon 50.412 Muhtarı kapsıyor. Bünyesinde 50 bin 412 muhtarı bulunduran Türkiye Muhtarlar Konfederasyonu'nun 12 Ekim'de Ankara'da Genel Kurulu yapılacak. Genel Kurul öncesinde konfederasyonun Genel Sekreteri, aynı zamanda Fatih İlçesi Katip Kasım Mahalle Muhtarı Osman Aydemir açıklamalarda bulundu. Muhtarlarımız her süreçte ülkemize, insanımıza hizmette.





Aynı zamanda İstanbul Muhtarlar Federasyonu Başkanlığını da yürüten Osman Aydemir, "Muhtarlık kurumu gerçekten devlet ve yerel yönetimler ile vatandaşlar arasında önemli bir köprü misyonu görüyor. Yerel demokrasinin önemli bir parçasıdır. Halkımızın sorunlarını yetkili, ilgili kurumlara ileterek çözümüne katkı sunar. Ülkemizde İçişleri Bakanlığı'na bağlı görev yapan 50 bin 412 muhtarımız var. Muhtarlara Türkiye'de doğal kalp diyoruz. İnsanlarımızın tüm iyi ve kötü günlerinde önce muhtarlarımız da aktif görev alır. Allah bir daha yaşatmasın. 6 Şubat depremi oldu, pandemi süreci oldu. Muhtarlarımız tüm süreçlerde hep önde oldu, gayret etti. Hiçbir menfaat beklemeden devletine, milletine sahip çıkan bir kurumdur muhtarlık. 12 Ekim'de yapacağımız genel kurulun şimdiden hayırlı olmasını diliyorum" dedi.