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Giriş Tarihi: 7.10.2024

Bakan Fidan, Lübnan Başbakanı ile görüştü: Türkiye insanı yardıma hazır

ANKARA
Bakan Fidan, Lübnan Başbakanı ile görüştü: Türkiye insanı yardıma hazır
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Lübnan Başbakanı Necip Mikati ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre Bakan Fidan, İsrail'in saldırıları çerçevesinde Lübnan'daki son gelişmeler ve insani durum hakkında bilgi alırken, Lübnan'ın ihtiyaç duyduğu insani yardımlar konusunda Türkiye'nin destek vermeye hazır olduğunu aktardı. İsrail'in yayılmacı bir anlayışla sürdürdüğü savaşın küresel düzeyde olumsuz yansımaları olacağını kaydeden Fidan, İsrail saldırılarının bir an önce sona ermesi ve "istilacı İsrail askerlerinin Lübnan topraklarından çekilmesi" gerektiğini belirtti.
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Bakan Fidan, Lübnan Başbakanı ile görüştü: Türkiye insanı yardıma hazır
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