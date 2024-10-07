Başkan Erdoğan’dan 101. yıldönümü mesajı... Milletimizin kararlılığı ile zafere ulaşıldı

İstanbul'un düşman işgalinden kurtuluşunun 101. yıl dönümü, Taksim Cumhuriyet Anıtı'nda düzenlenen törenle kutlandı. Törene İstanbul Valisi Davut Gül'ün yanı sıra mülki ve askeri erkan katıldı. Cumhuriyet Anıtı'na çelenk bırakılmasının ardından törende Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın '6 Ekim İstanbul'un Kurtuluşu' başlıklı mesajı okundu. Erdoğan mesajında, "İstiklal mücadelesi, vatanı canlarından üstün tutan kahramanlıklarıyla tarihe mal olan tüm şehitlerimizin ve gazilerimizin emsalsiz fedakarlıkları, aziz milletimizin ve özgürlüğüne sahip çıkma kararlılığı sayesinde zaferle neticelenmiştir. Böyle kutlu bir anlayışla kadim medeniyetimizin mirası üzerine kurulan Cumhuriyetimizi kazanımlarıyla korumak, yaşatmak, muasır medeniyetler seviyesinin üstüne çıkarmak, yeni başarılarla daha da güçlendirmek suret geleceğe taşınmak için büyük bir azimle çalışmaya devam ediyoruz" ifadelerini kullandı.BAŞKAN Erdoğan, Türkiye'nin, sel felaketinden etkilenen Bosna-Hersek'e yardımlarına ilişkin şu açıklamayı yaptı: "AFAD'ımız, Kızılay'ımız ve TİKA'mızla ülkemizin merhamet ve şefkat elini Bosna-Hersekli kardeşlerimize uzatıyoruz. 18 kişinin cansız bedenine ulaşıldığı, 40 kişiyi arama-kurtarma çalışmalarının devam ettiği Jablanica ve Konjic kenti ile Fojnica başta olmak üzere acil barınma ve beslenme ihtiyaçlarını içeren yardımlarımızı bölgeye ulaştırıyoruz. İlk etapta 96 jeneratör, 60 konteyner, 168 yatak, 84 mutfak seti, 1050 battaniye, 1130 gıda kolisi ve kumanya, 2 ton un, 10 su tahliye pompası, 2 su paleti, hijyen seti, klima, buzdolabı ve içme suyu tedarikiyle bu zor günlerinde kardeşlerimizin yaralarını sarmaya çalışıyoruz."