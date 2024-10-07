Dünya Filistin için yürüdü

New York'ta yaklaşık binlerce kişinin katılımıyla düzenlenen yürüyüşle protesto edildi. Göstericiler, "1 yıldır süren soykırıma karşı 1 yıldır süren direniş" pankartlarıyla New York'un ünlü Times Square meydanında buluştu.Güney Amerika ülkesi Şili'de yüzlerce kişi, İsrail'in Gazze'de 1 yıldır sürdürdüğü soykırımı protesto etmek ve Filistin'e destek için yürüdü.Venezuela'da Başkent Caracas'daki Francisco de Miranda Bulvarı'nda toplanan yüzlerce kişi ellerinde taşıdıkları Filistin ve Lübnan bayraklarıyla yürüyüş gerçekleştirdi.Avustralya'nın Sydney, Melbourne ve Adelaide kentlerinde Filistin ve Lübnan'a destek için yürüyüş düzenledi. Victoria eyaletindeki Melbourne kentinde, Filistin bayrakları taşıyan göstericiler, Eyalet Kütüphane binası önünde bir araya geldi. Filistin ve Lübnan'a destek için sloganlar atan ve ateşkes çağrısı yapan göstericiler, Gazze'de öldürülen çocukları temsilen binlerce kağıt uçurtmayı yere serdi.