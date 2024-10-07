İstanbul’da DEAŞ operasyonu

İstanbul'da, terör örgütü DEAŞ'ın faaliyetlerinin deşifresine yönelik düzenlendiği operasyonda bir DEAŞ üyesi yakalanarak cezaevine gönderildi. Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğü ekipleri; DEAŞ ve çatışma bölgelerindeki silahlı terör örgütleriyle bağlantılı kişilere yönelik operasyon gerçekleştirdi. Operasyonda çatışma bölgelerinde DEAŞ içerisinde bomba yapım aşamalarında görev aldığı tespit edilen R.H. (34) yakalandı. R.H. polisteki işlemlerin ardından sevk edildiği mahkemece tutuklandı.