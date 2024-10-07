İzmir Körfezi için eylem planı bugün açıklanıyor

Toplu balık ölümleri ve yoğun kirlilikle gündeme gelen İzmir Körfezi için seferberlik sürüyor. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un talimatıyla kurulan Bilim Kurulu, 14 maddelik acil eylem planını hazırladı. Bugün açıklanacak olan eylem planı çerçevesinde yerel yöneticilere önemli sorumlulukların verilmesi bekleniyor. 35 akademisyenden oluşan İzmir Körfezi Bilim Kurulu, 'acil ve kısa vadede yapılacakları' içeren eylem planını bugün saat 14.00'da İzmir İktisat Kongresi binasında düzenlenecek basın toplantısıyla kamuoyuna duyuracak. Kurul üyelerinin önerileri üzerine, körfezdeki kirlilik kaynaklarının önlenmesine yönelik faaliyetlere öncelik verileceği bildirildi. Akademisyenlerce belirlenen teknik ve bilimsel çalışmaları, bakanlık ve İzmir Büyükşehir Belediyesi başta olmak üzere tüm ilgili kurum ve kuruluşlar hayata geçirecek. Eylem planında yerel yöneticilerin acil yapması gereken çalışmalar tek tek anlatılacak, görevleri açıklanacak. Bakanlık, hazırlık çalışmaları devam eden 'orta ve uzun vadeli eylem planını' da önümüzdeki aylarda duyuracak.Öte yandan bugün Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakan Yardımcısı Fatma Varank ile Çevre Yönetimi Genel Müdürü Fatih Turan'ın katılımıyla gerçekleştirilecek olan basın toplantısına İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'ın da davet edildiği açıklandı. Çevre, Şehircilik İklim Değişikliği Bakanlığı, Tarım ve Orman Bakanlığı, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, İzmir Bölge Liman Başkanlığı, Ulusal Deniz Emniyeti Başkanlığı, Seyir Hidrografi ve Oşinografi Dairesi Başkanlığı, Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürlüğü ve Deniz Temiz Derneği yetkililerinin de basın toplantısına katılması bekleniyor.