TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş’tan MHP ve DEM arasındaki tokalaşmaya ilişkin flaş yorum

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, yeni yasama dönemine ilişkin bir değerlendirme yaptı. Kurtulmuş, siyaset ile terörün arasına mesafe konulması gerektiğini vurguladı, MHP ile DEM arasındaki tokalaşmaya ilişkin de dikkat çeken ifadeler kullandı.
"BİRTAKIM DEVLETLER TERÖRÜ MAŞA OLARAK KULLANIYOR"
Kurtulmuş'un değerlendirmeleri şöyle:
Terörle mücadelede olumlu bir noktaya geldik. Bunu sadece birkaç bin militanla yapılan mücadele olarak görmek büyük bir saflık olur. Türkiye 40 yıldır PKK ile mücadele ediyor. Sınırlarımızın içinde çok şükür bu mücadelede başarı sağlandı şimdi sınır dışında da terörü kaynağında bitirme stratejimizle de çok önemli sonuçlar alıyoruz inşallah Orayı da bitirerek terör örgütünün yakın dönem için bir tehdit olmasını ortadan kaldırmış olacağız. Ancak terör örgütleri çok açıktır ki bir takım devletler tarafından maşa olarak kullanılmaktadır. Ve bunların aslında ideolojik fikri şeyler olmadığı tamamıyla terörden beslenen canavarlar haline dönüştürüldüğü aşikardır.
Biz bu mücadeleyi fiili olarak verirken aynı zamanda bir şey daha yapıyoruz.
"BOMBAYLA SANDIK AYNI YERDE DURMAZ"
Vatandaşı teröristten ayırt eden bir anlayışla bu işi gerçekleştirmeye çalıştık. Türkiye'de nerede ne varsa bütün Yurttaşlar eşit şekilde istifade etmelidir. Bunun için sadece altyapı yatırımları anlamında değil İstanbul'da olanın Bursa'da, Çanakkale'de olanın aynı şekilde doğu illerimizde de olmasının temin edilmesi değil havaalanları üniversiteler yollar barajlar anlamında altyapı yatırımlarının üstünde zihniyet olarak da bölgedeki vatandaşlarımızın bütünleşmesini sağlayacak adımlar da atıldı. Büyük mesafeler de aldık. Herkes farklı siyasi fikirler içinde olabilir, hatta en radikal üsluplarla Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde temsil edilmesinde bir problem yoktur. Ama problem siyasetin terörle arasına mesafe koymamasıdır yani hangi grup olursa olsun.
Yani bombayla silahla sandık aynı yerde durmaz, bir eliniz Silahta bir eliniz sandıkta olmaz. Dolayısıyla terörle siyasi partilerin de arasında mesafe koyması ve Türkiye Cumhuriyeti yurttaşı olan Vatandaşlarımızın kardeşlerimizin hak ve özgürlüklerinin genişletilebilmesi onların daha iyi bir yaşam tarzı elde edebilmesi refah seviyesinin yükselebilmesi için topyekun bir mücadelenin paydası olması lazım.
"DOĞRUSU BUDUR"
Eğer bu yapılabilirse terör örgütlerinin arkasında kim olursa olsun hangi ülke olursa olsun hangi istihbarat birimleri olursa olsun onların avuçlarını yalayacağı aşikardır. Yani bütün bu bölgesel ve küresel tehditlere karşı yapmamız gereken ilk şey içeride Birliği beraberliği temin etmektir. Bu anlamda meclisin tutumu çok önemli; birbirinden çok farkı görüşte siyasi partiler var mesela; Dem Partisi milletvekilleri var. Milliyetçi Hareket Partisi milletvekilleri yani bütünüyle belli konularda daha farklı değerlendirmeleri olan AK Parti ve CHP içinde de farklı görüşler var. Bu dönem beni biraz daha umutlandıran bir hava ve bir atmosfer hissettim. Umarım bunun devamı gelir, çünkü bir takım adımlar atıldı jestler yapıldı tokalaşmalar oldu.
Doğrusu budur yani... Bunu yeni bir durum diye konuşmamamız lazım. Esas durum bu olması lazım.