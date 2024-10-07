TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş’tan MHP ve DEM arasındaki tokalaşmaya ilişkin flaş yorum

"BİRTAKIM DEVLETLER TERÖRÜ MAŞA OLARAK KULLANIYOR"

Kurtulmuş'un değerlendirmeleri şöyle:

Terörle mücadelede olumlu bir noktaya geldik. Bunu sadece birkaç bin militanla yapılan mücadele olarak görmek büyük bir saflık olur. Türkiye 40 yıldır PKK ile mücadele ediyor. Sınırlarımızın içinde çok şükür bu mücadelede başarı sağlandı şimdi sınır dışında da terörü kaynağında bitirme stratejimizle de çok önemli sonuçlar alıyoruz inşallah Orayı da bitirerek terör örgütünün yakın dönem için bir tehdit olmasını ortadan kaldırmış olacağız. Ancak terör örgütleri çok açıktır ki bir takım devletler tarafından maşa olarak kullanılmaktadır. Ve bunların aslında ideolojik fikri şeyler olmadığı tamamıyla terörden beslenen canavarlar haline dönüştürüldüğü aşikardır.

Biz bu mücadeleyi fiili olarak verirken aynı zamanda bir şey daha yapıyoruz.