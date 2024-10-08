AK Parti vatandaşın nabzını tuttu

TBMM'nin kapanmasıyle birlikte AK Parti sahaya indi. "Türkiye Buluşmaları"nın sonuncusu Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımı ile İstanbul'da gerçekleştirildi. Bu toplantılara katılan milletvekilleri, parti yöneticileri saha gözlemlerini içeren raporları parti yönetimine aktarıyor. Tespitler şöyle sıralanıyor:6 ay önceye göre AK Parti'nin durumu daha iyi. Ekonomik ve siyasi gelişmeler bunda etkili oluyor.Türkiye'nin etrafı ateş çemberi, vatandaş bunu görüyor ve bir anlamda 'Biz güven adası gibiziyiz. En azından biz o durumda değiliz' diyor.Enflasyonun düşmeye başlaması, fiyat artışlarının yavaşlaması gibi unsurlar da toplumda tekrar AK Parti'ye yönelime neden oluyor. Vatandaş ekonomik sorunları 'yine AK Parti'nin çözebileceğini' düşünüyor.Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, kongre süreci ile birlikte verdiği "yeni kadro ve politika" mesajları da halk tarafından olumlu karşılandı.AK Parti'de kongre sürecinde ilçelerden MKYK'ya kadar her kademede büyük bir değişim bekleniyor. İlçe başkanlıklarına yapılan atamalardan yola çıkılarak Cumhurbaşkanının, aynı değişimi il başkanlıkları ve MKYK'da da yapması, kadroların neredeyse tamamına yakınını değiştirmesinin şaşırtıcı olmayacağı belirtiliyor.İlçe başkanlıklarına yapılan atamalarda da genellikle genç isimler tercih ediliyor. Bunun yansımasını parti yönetiminde de görülecek. Yeni nesil siyaset tarzı partiye hâkim olacak.