BBC ve CNN çalışanlarından sistematik yalan itirafı

Katar merkezli Al Jazeera kanalının Gazze'deki soykırımın birinci yılı için hazırladığı bir belgeselde ABD merkezli CNN ile İngiliz yayın kuruluşu BBC çalışanlarının sistematik yalan itirafları yer aldı. Belgeselde güvenlik gereçkçesiyle isim ve görüntü vermeden konuşan çalışanlar haber merkezinde dönen kirli oyunlarla ilgili şok anlatımlar yaptı. İşte onlardan bazıları:CNN çalışanları:Üst düzey yöneticilerimiz, İsrail'in katliamlarının dozajını düşürmek için haberlere müdahale ediyor. Sahadan gelen düzeltmelere rağmen CNN ekranlarında ve internet sitelerinde sık sık İsrail yönetiminin propaganda ve yalanlarına yer veriliyor.Gazze'deki Al Rantisi Çocuk Hastanesi'nin Hamas üssü olduğuna dair yayınımız utanç vericiydi. Duvardaki Arapça yazılı bir takvimi "İşte Hamas'a dair bir kanıt" diye gösterdik.Gazze'de bir yer vurulduğunda İsrail ordusu ne derse o doğrultuda bilgi veriyoruz.Gazze'de öldürülen kişi sayılarıyla ilgili Hamas'ın açıklamalarını yayınlamamız istendi.BBC çalışanları:Ekrana çıkarılacak Filistinli konuklar sürekli inceleniyor ve daha önce 'siyonist' ifadesini kullananlar çağrılmıyordu. İsrailli isimlerde ise hiçbir şarta bakılmıyordu.İsrailli konuklar katıldıkları programlarda istediklerini söyleyebiliyordu ve BBC sunucuları yanlışlarını düzeltmiyordu.17 Ekim'de İsrailli politikacı Idan Roll, BBC'de katıldığı programda Hamas'ın "bebekleri öldürdüğünü" "bebeklerin kafasına sıkıldığı" yalanını ortaya attı. Bu iddiaya dair tek bir kanıt bile yoktu. Ancak BBC sunucusu Maryam Moshini, İsrailli politikacıyı düzeltmedi bile.ABD'li New York Times gazetesinin yönetiminin İsrail'in katliamlarıyla ilgili haberlere ilişkin kendi yazı işleri kadrosuna yaptığı sansür isyana neden olmuştu.Batımedyası Gazze'yle ilgili haberlerinde yalandan sansüre algı operasyonundan propagandaya her yönteme başvurdu. Filistin'le ilgili gerçekleri konuşan herkese sansür konuldu. İsrail'in soykırım vahşeti "Batı'nın terörizme karşı savaşı' gibi bir propaganda kılıfına geçirildi. Haberlerde 'katliam' yerine 'çatışma' ifadesi kullanıldı. İsrail saldırılarında ölenler için 'öldürüldü', Gazze'de katledinler için 'öldü' denildi. Gazze'ye atılan bombalar nedeni bilinmeyen bir patlama olarak haberleştirildi. DIŞ HABERLERABD, Gazze'de soykırımın başladığı 7 Ekim'den bu yana İsrail'e 17,9 milyar dolar askeri yardım yaptı. Brown Üniversitesi, ABD'nin Gazze'deki soykırımın başlamasından bu yana İsrail'e yaptığı askeri yardımlara ilişkin bir rapor yayımladı. Washington'un 1959'dan bu yana İsrail'e 251 milyar dolar askeri yardımda bulunduğu kaydedildi.İsrailsoykırımının birinci yılında da Gazze şeridi'nde katliamlarına devam etti. Dünkü saldırılarda Gazze'nin dört bir yanında en az 30 Filistinli daha öldürüldü. Han Yunus için bir kez daha tecrit emri yayınlanan İsrail ordusunun 7 Ekim 2023'ten bu yana katlettiği Filistinli sayısı 41 bin 909'a çıktı.