Hapşıran Benazir'den yeni gelişme... Eşi konuştu: "Son iki gündür hapşırığında hafifleme oldu"

Aydın'ın hastalığının nedeni henüz belirlenemezken, tedavi sürecinde önemli bir hafifleme kaydedildi. Hastalığında hafifleme görülen Aydın'ın daha önce narkozla uyutulurken şimdilerde ise uyutulmasına gerek kalmadı. 21 gündür hapşırma nöbetleri kesilmeyen Aydın, tedavi altına alındığı günden bu yana çok sayıda tetkik yapıldı. Aydın, farklı branşlardan hekimlerce muayene edilirken son olarak boğazdan endoskopisi yapıldı. Endoskopi ve kan tahlilleri yapılan Aydın için doktorlar seferber olurken Aydın ailesi ise hastalığın hafiflemesiyle az da olsa rahat bir nefes aldı. Benazir Aydın'ın eşi Veysel Aydın, eşinin son iki günde hafifleme göstermesinin umut verici olduğunu ve artık uyutulmasına gerek kalmadığını belirtti.

Benazir Aydın'ın eşi Veysel Aydın, "21 gündür eşim bu kâbus haline gelen hapşırma nöbetiyle uğraşıyor. Son iki gündür hapşırma olayında hafifleme olmasıyla artık eşim uyutulmasına gerek kalmadan tedavi ediliyor. Bu hafifleme bize umut oldu. Doktorlarda elinden geleni yapıyor. Birçok tahlil ve röntgen çektiler. Doktorlar da bize biraz daha sabırlı olmamızı bu hastalığa çare bulacaklarını söylüyorlar" dedi.