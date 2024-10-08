İstanbul’da terör örgütü PKK’ya operasyon: 5 gözaltı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Şube Müdürlüğü'ne bağlı birimle ile TEM Şube ekipleri, bölücü terör örgütü ve onun çeşitli uzantılarına yönelik yeni bir çalışma gerçekleştirdi.

4 İLDE EŞ ZAMANLI OPERASYON

Örgütün faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik yapılan çalışmalarda, PKK/KCK terör örgütünün siyasal alan yapılanması KCK/TDÖ (Kürdistan Demokratik Toplum Konfederalizmi/Türkiye Demokratik Örgütlenmesi) içerisinde İstanbul Tuzla'da faaliyet yürüten, geçmiş dönemlerde PKK/KCK-PYD/YPG silahlı terör örgütünde faaliyet gösteren ve örgütün gençlik yapılanması DGH saflarında faaliyet gösteren bazı şüpheliler tespit edildi. Belirlenen kişilere yönelik dün İstanbul'un 4 ilçesinde eş zamanlı operasyon düzenlendi.

5 GÖZALTI

Özel harekat timlerinin de katıldığı baskınlarda, haklarında yakalama kararı bulunan 5 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin kaldıkları adreslerde yapılan aramalarda zanlılara ait dijital materyallere el konuldu. Yakalanan şüpheliler sorgulanmak üzere TEM Şubeye getirildi. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.