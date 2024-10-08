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Giriş Tarihi: 8.10.2024 14:23 Son Güncelleme: 8.10.2024 15:07

Pompalı tüfekle ateş açan şüpheli yakalandı

Elazığ’da pompalı tüfekle açık alanda ateş eden şüpheli, düzenlenen çalışmayla yakalandı.

ERTUĞRUL ÖZDEMİR
Pompalı tüfekle ateş açan şüpheli yakalandı

Elazığ Cumhuriyet Başsavcılığı Koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ve Asayiş Şube Müdürlüğü tarafından pompalı tüfekle açık alanda ateş edip sosyal medyada paylaşan 1 şüpheli düzenlenen operasyonla yakalandı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Ayrıca devam eden çalışmalarda 4 şüphelinin sosyal medya üzerinden, ateşli silah teşhir ettiği tespit edilerek yakalamaları yapıldığı ve haklarında adli tahkikat başlatıldığı belirtildi. Aramalarda 1 ruhsatsız tabanca ve 20 fişek ele geçirildi.

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Pompalı tüfekle ateş açan şüpheli yakalandı
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