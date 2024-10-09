Eylem yapan işçilere soruşturma açtı

İzmir Büyükşehir Belediyesi, ikramiyeleri zamanda yatmadığı için başkanlık makamı önünde oturma eylemi başlatan işçiler hakkında soruşturma başlattı.İZENERJİ'de örgütlü DİSK Genel İş İzmir 2 ve 9 No'lu şubelere bağlı işçilerin, zamanında ödenmeyen ikramiye alacakları için düzenlediği eylem sonrası İzmir Büyükşehir Belediyesi açıklama yaparak eylemin haksız ve hukuka aykırı olduğunu, eylemle ilgili soruşturma başlatılacağını duyurdu. Açıklamaya tepki gösteren Genel İş İzmir 2 No'lu Şube Başkanı Ercan Gül, "Baskılar devam ederse, binlerce İzenerji emekçisiyle bu kapıya dayanırız" açıklamasında bulundu.