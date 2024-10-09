İyilik gemisi Sudan’a ulaştı: 2 bin 422 ton yardım malzemesi

Sudan'da 15 Nisan 2023'ten bu yana Sudan Silahlı Kuvvetleri (SAF) ile Hızlı Destek Kuvvetleri (RSF) arasında devam eden iç çatışmalar ve sel felaketlerinden dolayı 14 milyonu çocuk olmak üzere 25,6 milyon insan, insani yardıma muhtaç.

İHH İnsani Yardım Vakfı ve Kuveytli kuruluş Kuwait Society for Relief tarafından hazırlanan 150 konteynerden oluşan insani yardım ise İyilik Gemisi ile 20 Eylül'de Mersin Limanı'ndan hareket etti. 9 gün süren yolculuğunun ardından 29 Eylül'de Sudan'a ulaşan gemiye karşılama töreni düzenlendi. Düzenlenen karşılama törenine Türkiye Hartum Büyükelçisi Fatih Yıldız, Kuveyt Hartum Büyükelçiliği Maslahatgüzarı Mohammad İbrahim Al Hamad, Sudan İnsani Yardım Komisyonu Müdürü (HAC) Dr. Salva Adam Bonayya, Sudan Kültür ve Enformasyon Bakanı ve hükümet sözcüsü Dr. Graham Abdelkader, Maliye Bakanlığı Müsteşarı Abdullah İbrahim Ali, Ulaştırma Bakanı Abdullah İbrahim Ali, Kızıldeniz Valisi Korgeneral Mustafa Mohammed ve İHH İnsani Yardım Vakfı temsilcileri ile Kuwait Society for Relief temsilcileri katıldı.



YILDIZ: "SUDAN UNUTULMAMALIDIR"

Türkiye Cumhuriyeti Hartum Büyükelçisi Fatih Yıldız düzenlenen törende bir konuşma yaptı. Yıldız, konuşmasında Sudan ve ihtiyaçlarının unutulmaması gerektiğine dikkat çekerek "Dünyada insan trajedilerinin birbirleriyle mücadele ettiği bir dönemdeyiz. Yani Gazze'de Ukrayna'da insani dramlar yaşanıyor. Bizim Türkiye olarak gayemiz Sudan'ın unutulmaması. Geçtiğimiz hafta Türkiye Cumhuriyeti'nin gönderdiği gemiyle, bu haftada Türk insanları İHH üzerinden ve Kuveytli kardeşlerimizle birlikte yardım gönderdi. Aynı mesajı tekrarlıyoruz, Sudan ve ihtiyaçları unutulmamalı" şeklinde konuştu.



2 BİN 422 TON YARDIM MALZEMESİ



Düzenlenen törene katılan Kuveyt Hartum Büyükelçiliği Maslahatgüzarı Mohammad İbrahim Al Hamad İyilik Gemisi'nin 2 bin 422 ton insani yardım malzemesi taşıdığını belirterek "Sudan'daki sel felaketinin ardından, şu ana kadar 16 uçağın ulaştığı tam bir hava köprüsü başlatıldı. Değerli misafirler, bugün yaklaşık 2 bin 422 ton yardım malzemesi taşıyan geminin yükünün teslimatı gerçekleştirildi" dedi. Sudan'a ulaşan yardım malzemelerinden, yaklaşık 1 milyon 500 bin insanın yararlanabileceği öngörülüyor.