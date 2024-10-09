Kentsel dönüşüme çifte kolaylık

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, İstanbulluları güvenli bir gelecek için kentsel dönüşüme davet etti. İstanbul'un Küçükçekmece ilçesine bağlı Tevfik Bey Mahallesi'ndeki Güneş Sitesi'nde yaşayanlar, Yarısı Bizden'in finansal katkısının yanı sıra TOKİ'nin de proje ve inşa desteğinden faydalandı. 8 bloktaki 139 bağımsız birimin yıkımını Bakanlık ekipleri gerçekleştirdi. Enkazın kaldırılmasının ardından TOKİ yeni konut ve yaşam alanlarının inşasına başlayacak.Bakan Murat Kurum, sosyal medya hesabından Güneş Sitesi'ndeki yıkım çalışmalarının görüntülerini paylaştı. Kurum, "Yarısı Bizden ile İstanbul'u dönüştürüyoruz. 700 bin TL hibe, 700 bin TL kredi, 100 bin TL taşınma yardımını sağlamaya devam ediyoruz. Alan bazlı büyük dönüşümlerde de vatandaşımız uzlaşma sağlamışsa biz devreye giriyoruz. Riskli yapısını dönüştürmek isteyenlere; 700 bin TL hibe, 100 bin TL taşınma yardımı sağlayıp yeni konutları TOKİ ve Emlak Konut güvencesiyle inşa ediyoruz. Küçükçekmece Tevfik Bey Mahallesi'nde Güneş Sitesi sakinleri gibi anlaşıp gelin, evlerinizi afetlere karşı dirençli hale getirelim" ifadelerini kullandı.Güneş Sitesi'ndeki hak sahiplerinden Gülaçtı Karakaya ise 6 Şubat depremlerinin ardından site sakinlerinin kentsel dönüşüme karar verdiğini söyledi. Kentsel dönüşümün muhakkak yapılması gerektiğini belirten Karakaya, "Hiçbir vatandaşımız bu konuda korkmasın. Maddi ve manevi olarak zaten devletimiz yanımızda. Bütçesi dar olanlar, 'ödeyemem' diye korkmasınlar, kira öder gibi kendi evimizi alacağız" diye konuştu. Diğer bir hak sahibi olan Huriye Başaran da "Binamız çok eskiydi. Deprem olsaydı belki yıkılacaktı. Şimdi çok mutluyum. Bence hiç kimse beklemesin" dedi. Hak sahiplerinden Zeki Dursun da vatandaşların kentsel dönüşüme güvenmeleri gerektiğini vurgulayarak, "Kentsel dönüşüm her şeyden önce Türkiye için, bilhassa İstanbul için gerekli. Biz korkusuzca, rahatça oturacağız. Devletimiz, bize her konuda yardımcı oldu" şeklinde konuştu.