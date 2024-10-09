Sadakataşı 1 yılda 1,2 milyon Gazzeliye yardım ulaştırdı

İşgalci İsrail'in soykırım gerçekleştirdiği Gazze'de savaşın birinci yılı geride kaldı. Bölgede yaşanan insani dram ise sürüyor. Ambargodan dolayı Gazzeliler açlıkla mücadele ediyor. Bu noktada yardım derneklerinin önemi çok fazla. Sadakataşı Derneği de bölgeye sürekli yardım ulaştıran derneklerden biri. Dernek, bir yıl boyunca 1,2 milyon Gazzeliye yardım ulaştırdı. Yaşanan soykırım ve ambargo nedeniyle kıtlık ve açlıkla geçen bir yıl içerisinde Sadakataşı Derneği, toplamda 13 bin aileye gıda kolisi ve sebze paketi dağıtımı gerçekleştirdi.

640 BİN KİŞİYE SICAK YEMEK

İsrail tarafından fırınları yok edilen Gazze halkına düzenli olarak un dağıtımları gerçekleştiren derneğin yaptığı yardımlarla 3 bin aileye 50 kilogram'lık un çuvalı dağıtıldı. İsrail tarafından alt yapının yok edilmesi ve temiz su kaynağının yetersizliğinden dolayı Sadakataşı, Gazze'de 2 tır pet şişe ve 422 tanker su dağıtımı yaptı. Sadakataşı, Han Yunus, Refah, Tel El-Sultan ve Deyir Elbalah kentlerinde düzenli olarak hazırlamış olduğu sıcak yemekleri 640 binin üzerinde insana ulaştırdı.

ACİL SAĞLIK MALZEMELERİ DAĞITILDI

Ayrıca hastane ve sağlık merkezlerinin İsrail tarafından bombalanmasından dolayı ambulans ihtiyacını karşılamak adına Sadakataşı, Gazze'de hazırladığı 4 ambulansı hizmet veren hastanelere teslim etti. On binlerce kutu ilacı hastanelere ulaştırdı. 6 ton mazot dağıtımı gerçekleştiren Sadakataşı Derneği, ayrıca bölgede kıyafet, battaniye, çadır, kurban eti, çocuk paketi ve sünger yatak gibi birçok insani yardım malzemesi dağıtımı yaptı.