TBMM İsrail saldırganlığına karşı kapalı oturumla toplandı... Milli güvenlik tehdidine karşı birlik vurgusu

TBMM Genel Kurulu, İsrail'in Lübnan'ı işgal girişimi ve bölgede yaşanan gelişmelerin ele alınacağı görüşmeler için kapalı oturumda toplandı. TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, 4 saat 50 dakika süren oturum öncesi yaptığı konuşmada şunları kaydetti: "Büyük bir milli güvenlik tehdidi haline gelen İsrail saldırganlığı konusunda TBMM'nin bilgilendirilmesi için bu özel oturumu birlikte gerçekleştireceğiz. Milli güvenlik sorunu olarak gördüğümüz İsrail'in bölgedeki yayılmacı politikalarına karşı TBMM olarak birlik beraberlik içinde emin adımlarla ilerlemeliyiz. Bölgedeki bu ateşin söndürülmesi için üzerimize düşen her türlü sorumluluğu yerine getireceğiz. İsrail Ekim 2023'te büyük bir askeri güçle, ABD ve bazı Batı ülkelerinin de kendisine verdiği destekle bölgeye bütün gücüyle abandı. Bu süre içerisinde, insanlık tarihi boyunca gerçekleştirilmiş en kanlı insanlık suçlar işlendi. Netanyahu ve yönetimi, açmış oldukları bu ateş çukuruna bütün bölge halklarını atmaya çalışıyor. Mesele Türkiye açısından da fevkalade hassas bir nokta. Ümit ediyorum ki birlik ve beraberlik içerisinde, ülke, millet olarak nasıl kendimizi bu tehlikelerden koruyabileceğimizi gündeme getireceğiz."