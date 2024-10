Engellilere ilham olacak

Başkan Erdoğan'a 2024-2025 Yükseköğretim Akademik Yılı Açılış Töreni'nde yapay zekâyla oluşturduğu eserini hediye eden engelli öğrenci Mert Can Altun'un hikâyesi hem duygulandırıyor hem gururlandırıyor. Distoni nedeniyle yüzde 90 engelli Mert Can 3 yıl önce Hasan Kalyoncu Üniversitesi İletişim Fakültesi'ni kazandı. 6 Şubat depreminde birçok akrabasını kaybeden Mert Can resim tutkusunu yapay zekâyla birleştirdi. Mert Can'ın eserleri Avrupa'nın en prestijli galerilerinden biri olan Amsterdam'daki "The Grey Space in the Middle" sanat galerisinde sergilendi.SABAH'a duygularını anlatan Mert Can "İçimden geldiği için böyle bir çalışma hazırlamıştım. Sayın Cumhurbaşkanımıza hediye edileceğini bilimiyordum. Çok duygulandım. Bu an, sadece benim için değil, tüm engelleri aşarak hayallerine ulaşmak isteyen herkese bir ilham olacak. Sayın Cumhurbaşkanımız da bana çok teşekkür etti" dedi. HKÜ Rektörü Prof. Dr. Türkay Dereli ise "Mert Can üniversitemiz için gurur kaynağı" dedi.