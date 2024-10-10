Göğüs kabartan tahliye operasyonu

Türkiye, işgalci İsrail'in saldırısı altındaki Lübnan'daki Türkler için tahliye harekâtını başlattı. Dışişleri Bakanlığı ve Milli Savunma Bakanlığı koordinesinde, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'nın amfibi gemileri TCG Sancaktar ve TCG Bayraktar, savaşın gölgesinde yaşayan Lübnan halkına götürdüğü 300 ton yardım malzemesiyle birlikte dün Beyrut Limanı'na ulaştı. Dönüşte çoğu Türk vatandaşı olan sivilleri yurda getirmek için görevlendirilen 2 bin kişi kapasiteli iki gemiye binmek için vatandaşlar Beyrut Limanı'nda toplandı.
SIKI GÜVENLİK TEDBİRİ
Türk makamlarından talepte bulunan farklı ülkelerin vatandaşlarının da aralarında bulunduğu siviller, bomba imha ve narkotik eğitimli köpeklerin de yer aldığı arama noktasından geçirilerek TCG Sancaktar ve TCG Bayraktar'a bindirildi. Yolcu alım işlemlerinin tamamlanmasının ardından iki amfibi gemisine bindirilen siviller, 2 fırkateyn ve 2 karakol gemisi eşliğinde Mersin'in Taşucu Limanı'na hareket etti. Gemilerin yaklaşık 12 saat içinde Mersin'e ulaşacağı bildirildi.
DÜNYA MEDYASI HABERİ AY YILDIZLI BAYRAKLA VERDİ
Türkiye'nin bölgeye 2 askeri gemi göndererek tahliye operasyonu gerçekleştirmesi dünya medyası tarafından flaş haber olarak duyuruldu. Uluslararası fotoğraf ajansları gemilerdeki ay yıldızlı bayrağımıza odaklandı.
İLK VE TEK ÜLKEYİZ
Türkiye'nin Beyrut Büyükelçisi Ali Barış Ulusoy:
Tahliye operasyonunun
çıkış noktası, İsrail
saldırganlığının hem bölgede
hem de Lübnan'da
kazandığı boyutla alakalı.
Vatandaşlarımızdan çok
sayıda tahliye talebi alındı.
Dışişleri Bakanlığı koordinasyonunda
ilgili bakanlıklarımızın
ortak çalışmalarıyla Türk Deniz
Kuvvetleri'ne ait iki gemimiz
Beyrut limanına gönderildi.
Bu çapta büyük bir
vatandaş kitlesinin
tek seferde limandan
çıkarılması bir
ilk. Bizim kadar cesur
şekilde gelen başka
bir ülke olmadı. Bu
ölçekte bir tahliye operasyonu
yapan ilk ve tek ülke biziz.
Lübnan'da çatışmaların başlamasından
sonra bu ölçekte bir
tahliye operasyonunu Türkiye
hükümeti olarak ilk biz yapıyoruz.
300 TONLUK İNSANİ YARDIM
Türk vatandaşlarının Beyrut'tan Mersin Taşucu Limanı'na götürüleceğini söyleyen Büyükelçi Ali Barış Ulusoy, "Bu çerçevede gemilerimiz aynı zamanda Lübnan halkına vermiş olduğumuz desteği de göstermek amacıyla 300 ton da insani yardım getirdi. İçerisinde çadır, yatak, battaniye, hijyen ve mutfak setleri gibi... Lübnanlı kardeşlerimizin temel unsurları da malzemeler arasında bulunacak" diye konuştu.
ÜLKEM BİZE YARDIM ELİNİ UZATTI
Eşi Lübnanlı olan iki çocuk annesi Zeynep Abdullah da Lübnan'ın Beyrut limanından tahliye edilecek isimler arasında yer aldı. SABAH'a konuşan Abdullah, "Çocuklarım korktuğu için gitmek zorundayım. Eşim Lübnan'da kaldı. İstanbul'daki ailemin yanına gideceğiz. Ülkem bize yardım elini uzattı. Bu yüzden çok gururluyum" dedi.
HAVAYOLU HAZIRLIĞI
Türkiye'nin Beyrut Büyükelçiliği, X sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Havayoluyla ülkemize intikal etmek isteyen vatandaşlarımız için uçak seferi düzenlenmesi için hazırlık yapılmaktadır" ifadesi yer aldı. Dışişleri kaynaklarından edinilen bilgiye göre tarifesiz uçak seferleri ön başvuruların alınmasının ardından talep sayısına göre düzenlenecek. Betül USTA
/ANKARA