Göğüs kabartan tahliye operasyonu

Türkiye, işgalci İsrail'in saldırısı altındaki Lübnan'daki Türkler için tahliye harekâtını başlattı. Dışişleri Bakanlığı ve Milli Savunma Bakanlığı koordinesinde, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'nın amfibi gemileri TCG Sancaktar ve TCG Bayraktar, savaşın gölgesinde yaşayan Lübnan halkına götürdüğü 300 ton yardım malzemesiyle birlikte dün Beyrut Limanı'na ulaştı. Dönüşte çoğu Türk vatandaşı olan sivilleri yurda getirmek için görevlendirilen 2 bin kişi kapasiteli iki gemiye binmek için vatandaşlar Beyrut Limanı'nda toplandı.Türk makamlarından talepte bulunan farklı ülkelerin vatandaşlarının da aralarında bulunduğu siviller, bomba imha ve narkotik eğitimli köpeklerin de yer aldığı arama noktasından geçirilerek TCG Sancaktar ve TCG Bayraktar'a bindirildi. Yolcu alım işlemlerinin tamamlanmasının ardından iki amfibi gemisine bindirilen siviller, 2 fırkateyn ve 2 karakol gemisi eşliğinde Mersin'in Taşucu Limanı'na hareket etti. Gemilerin yaklaşık 12 saat içinde Mersin'e ulaşacağı bildirildi.Türkiye'nin bölgeye 2 askeri gemi göndererek tahliye operasyonu gerçekleştirmesi dünya medyası tarafından flaş haber olarak duyuruldu. Uluslararası fotoğraf ajansları gemilerdeki ay yıldızlı bayrağımıza odaklandı.Tahliye operasyonununçıkış noktası, İsrailsaldırganlığının hem bölgedehem de Lübnan'dakazandığı boyutla alakalı.Vatandaşlarımızdan çoksayıda tahliye talebi alındı.Dışişleri Bakanlığı koordinasyonundailgili bakanlıklarımızınortak çalışmalarıyla Türk DenizKuvvetleri'ne ait iki gemimizBeyrut limanına gönderildi.Bu çapta büyük birvatandaş kitlesinintek seferde limandançıkarılması birilk. Bizim kadar cesurşekilde gelen başkabir ülke olmadı. Buölçekte bir tahliye operasyonuyapan ilk ve tek ülke biziz.Lübnan'da çatışmaların başlamasındansonra bu ölçekte birtahliye operasyonunu Türkiyehükümeti olarak ilk biz yapıyoruz.Türk vatandaşlarının Beyrut'tan Mersin Taşucu Limanı'na götürüleceğini söyleyen Büyükelçi Ali Barış Ulusoy, "Bu çerçevede gemilerimiz aynı zamanda Lübnan halkına vermiş olduğumuz desteği de göstermek amacıyla 300 ton da insani yardım getirdi. İçerisinde çadır, yatak, battaniye, hijyen ve mutfak setleri gibi... Lübnanlı kardeşlerimizin temel unsurları da malzemeler arasında bulunacak" diye konuştu.Eşi Lübnanlı olan iki çocuk annesi Zeynep Abdullah da Lübnan'ın Beyrut limanından tahliye edilecek isimler arasında yer aldı. SABAH'a konuşan Abdullah, "Çocuklarım korktuğu için gitmek zorundayım. Eşim Lübnan'da kaldı. İstanbul'daki ailemin yanına gideceğiz. Ülkem bize yardım elini uzattı. Bu yüzden çok gururluyum" dedi.Türkiye'nin Beyrut Büyükelçiliği, X sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Havayoluyla ülkemize intikal etmek isteyen vatandaşlarımız için uçak seferi düzenlenmesi için hazırlık yapılmaktadır" ifadesi yer aldı. Dışişleri kaynaklarından edinilen bilgiye göre tarifesiz uçak seferleri ön başvuruların alınmasının ardından talep sayısına göre düzenlenecek./ANKARA