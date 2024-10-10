İZSU bakıyor körfeze zehİr akıyor

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin su ve kanalizasyon şirketi İZSU Genel Müdürlüğü, Karabağlar Belediyesi ile birlikte mahalleye adını veren Uzundere Deresi'nin çevresindeki kaçak işletmelere seyirci kaldı. Durum böyle olunca toplu balık ölümlerinin yaşandığı İzmir Körfezi'ne Uzundere Deresi'nden adeta zehir akıyor. Yaşananlara isyan eden Uzundere Harmanyeri Kentsel Koruma Derneği Başkanı Süleyman Gür, İZSU Genel Müdürlüğü ile Karabağlar Belediyesi'nin dere havzası içinde kalan kaçak işletmelere göz yumduğunu öne sürdü. Kaçak işletmelerin ağır metal içerikli atıklarını dere yolu ile İzmir Körfezi'ne bıraktığını belirten Gür, "Uzundere Deresi, körfeze akan Meles Çayı'nı besleyen en büyük ikinci debiye sahip dere yatağı. Buradan resmen körfeze zehir akıyor. İzmir Büyükşehir Belediyesi eğer balık ölümlerini durdurmak istiyorsa önce buradaki kaçak işletmeleri ortadan kaldırmalı" diye konuştu.İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin hazırladığı raporlarda Uzundere Deresi'nin bulunduğu alanın havza olarak geçtiği ve koruma altında olduğunu belirten Süleyman Gür, "Bu nasıl koruma anlamış değiliz. Dere havzasında çok sayıda kaçak işletme mevcut. Kaçak oldukları için hiçbirisinin de çevresel etki değerlendirme raporu yok. Hiçbir şekilde denetlenmiyorlar" dedi. Gür, kaçak işletmelerin yıkılması için defalarca hem Karabağlar Belediyesi'ne hem de İZSU Genel Müdürlüğü'ne başvurduklarını belirtti.