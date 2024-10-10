Körfez acil eylem planına Cemil Tugay’dan şerhli imza

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, İzmir Körfezi'nin temizlenmesi için Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından oluşturan Bilim Kurulu'nun hazırladığı 15 maddelik acil eylem planını yetersiz olduğu gerekçesi ile önce imzalamadı. Daha sonra gelen tepkiler üzerine Tugay, "Şu anda imza atmamızı istedikleri 15 maddelik plan uygulamaya geçtiği zaman ben körfezin istediğimiz kadar temizleneceğine inanmıyorum" diyerek şerhli imza atacağını söyledi. Tugay, "Hükümetimizden beklediğimiz bazı destekler ve onaylar var. Bunlarla ilgili halen belirsizlikler var. Sözlü olarak yapacağız, edeceğiz dendi ama yazılı olarak o metinde de yer almayan bir sürü konu var. Bazı konularda düşüncelerimi yazarak, parantez açıp şerhimi paylaşarak bu şekilde imzalayacağım" ifadelerini kullandı. AK Parti İzmir İl Başkanı Bilal Saygılı, Tugay'a tepki göstererek, "Acil eylem planında 15 maddede hangi konu hatalı ki hayır diyor. Zihniyet çürümesini doğru bulmuyorum. Herkes görevini yapacaktır. Bakanlığın da, Büyükşehir'in de görevleri vardır. İhmal ettiği konuları tıpış tıpış yapmaları gerekir" dedi.