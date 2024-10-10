Malatya, Bakan Kurum'a fahri hemşehrilik beratı vermişti! "Onur madalyası olarak taşıyacağım"

Konuya ilişkin değerlendirmede bulunan Bakan Kurum, şunları kaydetti:

"Bu beratı göğsümde bir onur madalyası olarak taşıyacağım. Oy birliği ile alınan bu karar nedeniyle Malatya Büyükşehir Belediye Meclisine şükranlarımı sunuyorum. Malatya ve depremden etkilenen diğer tüm illerimiz için gecemizi gündüzümüze kattık. Oradaki çalışmaları el ele omuz omuza yaptık. Depremden etkilenen vatandaşlarımıza layık olabilmek için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz."