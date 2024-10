Seattle-İstanbul uçuşunda acı olay

Türk Hava Yolları'nın (THY) Seattle-İstanbul seferini yapan yolcu uçağının kaptan pilotu İlçehin Pehlivan (59) sefer sırasında hayatını kaybetti. İkinci pilot ve yardımcı pilot uçağı New York Havalimanı'na acil iniş yaptırdı. Kaptan pilot İlçehin Pehlivan'ın kalp krizi geçirdiği iddiası ortaya atılsa da SABAH'a konuşan Pilot Mehmet Seyit Türker, "Pilotlara rutin testler yapılıyor. Bu testler yeterli düzeyde. Profesyonel uçuşlarda testler yılda bir defa yapılır. Her hastanede yapılmaz ve çok ciddi testlerdir" dedi. ABD'nin Seattle şehrinden havalanan TK204 sefer sayılı TC-LGR kuyruk tescilli Airbus 350 tipi uçağının kaptan pilotu İlçehin Pehlivan, sefer esnasında baygınlık geçirdi.Kaptan pilota uçakta yapılan ilk doktor müdahalesi sonrasında 1 kaptan ve 1 yardımcı pilottan oluşan kokpit ekibi, acil iniş kararı aldı. Uçak sorunsuz bir şekilde New York Havalimanı'na indi. Kaptan pilot İlçehan Pehlivan iniş öncesi hayatını kaybetti. 2007 yılından bu yana Türk Hava Yolları'nda görev yapan İlçehin Pehlivan'ın, Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü tarafından yetkilendirilmiş Havacılık Tıp Merkezi'nde 8 Mart 2024 tarihinde periyodik sağlık muayenesinin yapıldığı, görev yapmasına engel herhangi bir sağlık sorunu tespit edilmediği öğrenildi.Konuyla ilgili SABAH'a değerlendirmede bulunan Pilot Mehmet Seyit Türker, "Uçaklarda biliyorsunuz 2 pilot var. İkinci pilot uçağı indirdi. Pilotlara rutin testler yapılıyor. Bu testler yeterli düzeyde. Profesyonel uçuşlarda testler yılda bir defa yapılır. Her hastanede yapılmaz ve çok ciddi testlerdir" dedi.