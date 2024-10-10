Vatandaş yazacak Erdoğan okuyacak

AK Parti, 8. Büyük Kongre'ye giden süreçte 'Türkiye Buluşmaları'nın ardından beyaz sandık uygulaması ve teşkilatla beyin fırtınası uygulaması başlatacak. Her ilçede 400'ü aşkın delegesi bulunan AK Parti, Erdoğan'ın imzasıyla yaklaşık 400 bin delegesine 2028'e giden süreçte hataya yer vermemek için kapsayıcı ve kuşatıcı 5 soru yöneltecek. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın dilinden yazılan mektup 'Değerli dava arkadaşlarım' diye başlıyor ve 'Milletçe ilan ettiğimiz Türkiye Yüzyılı'nda insanımıza, insanlığa ve ülkemize daha iyi hizmet edebilmek için beş başlıkta değerli fikir ve düşüncelerinizin hedeflerimize yürürken yolumuzu aydınlatacağına yürekten inanıyorum" diye devam ediyor. 12 Ekim'de başlayacak ilçe ve belde kongreleri ile değişim ve yenilenmenin startını verecek olan parti, süreci milletle birlikte yönetmek için ilçe ve beldelere binlerce stant kuracak, stantlarda ise üzerinde "Cumhurbaşkanıma" yazılı sandıklar olacak. "Ben Cumhurbaşkanıma ya da Genel Başkanıma bir şey söylemek istiyorum" diyen vatandaş bu sandıklara istek, talep, öneri ve şikâyetlerini yazacak. Vatandaşın talepleri direkt Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sunulacak. Parti yönetimi vatandaşın sorunlarını ilçe ilçe, belde belde, mahalle mahalle Erdoğan'a iletecek. Vatandaşın yazılı taleplerine müdahale edilmeyecek.