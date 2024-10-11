Balkanlar’ın en büyük camisinin açılışını yaptı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Arnavutluk'ta Balkanlar'ın en büyük camisi olan Tiran Namazgâh Camii'nin açılışını gerçekleştirdi. Erdoğan, cami avlusunu hıncahınç dolduran Türk ve Arnavut Müslümanlar tarafından sevgi gösterilerileriyle karşılandı. Türk ve Arnavutluk bayrakları asılan Tiran Namazgâh Camii'nin açılışından önce Tiran Müftüsü ve Tiran Namazgâh Camii İmamı Gazment Bilal Teqja ile Büyük Çamlıca Camii Müezzini Enes Özsoy, Kuran-ı Kerim tilavetinde bulundu.Ardından konuşma yapan Erdoğan, 8 bin kişinin namaz kılabileceği caminin külliye anlayışıyla yapıldığını söyledi. İslam'ı şahsi emelleri için istismar eden çıkar gruplarına meydanın boş bırakılmamasını isteyen Erdoğan, "Barış dini İslam'ın yüce değerlerinden kopmamalı, kutsal dinimizi şansı emelleri için istismar eden çıkar gruplarına meydanı boş bırakmamalıyız" dedi.İsrail mezalimine değinen Erdoğan, şöyle devam etti: "Gazze ve Filistin topraklarında İsrail'in uyguladığı soykırım bir yılını geride bıraktı. 50 bin Filistinli kardeşimiz şehit edildi. 100 bini aşkın kardeşimiz yaralandı.İsrail'in uyguladığı devlet terörününün karşısında durmak hepimiz için vicdani bir sorumluluktur. Netanyahu yönetimi son olarak Lübnan'a saldırmak suretiyle bölgede barış sağlanması gibi bir niyeti olmadığını tekrar göstermiştir. Müslümanlar başta olmak üzere vicdan sahibi tüm dünyaya İsrail'in saldırganlığına karşı ortak tavır almaları çağrısında bulunuyorum."