DEM Parti’nin Diyarbakır’da yapmayı istediği mitinge valilik izin vermedi

DEM Parti tarafından 13 Ekim Pazar günü Diyarbakır'da yapılması planlanan ve DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan'ın da konuşmacı olarak katılacağı 'Özgürlük Mitingi', valilik tarafından yasaklandı. Valiliğin konuya ilişkin açıklamasında, mitinge katılım çağrısının terör örgütü PKK tarafından yapıldığı gerekçe gösterildi. Bu kapsamda mitingin yasaklamasıyla birlikte Diyarbakır'da 9-13 Ekim arasında 5 gün süreyle eylem ve etkinlik yasağının uygulanacağı vurgulandı. Ancak, yasak kararına rağmen DEM Parti, özellikle sosyal medya hesapları üzerinden vatandaşların mitinge katılım sağlamalarını yönünde çağrılarda bulunmayı sürdürüyor.

"HUZURU TEHDİT EDECEK DELİLLER VAR ELİMİZDE"

Diyarbakır Valisi Murat Zorluoğlu, Kültür ve Turizm Bakanlığınca 12-20 Ekim'de düzenlenecek olan, "Diyarbakır Kültür Yolu Festivali"ne ilişkin Diyarbakır'da basın mensuplarıyla buluştu. Vali Zorluoğlu, yasaklanan DEM ve DBP'nin mitingine ilişkin de konuştu. Vali Zorluoğlu, Pazar günkü miting yasağına ilişkin "Huzuru tehdit edecek deliller var elimizde' diyerek şu ifadeleri kullandı: "Pazar günü yapılacak mitingle ilgili yasaklama kararı verdik. Dem partinin müracaatı oldu. İlgili kurullarla değerlendirdik kamu güvenliği bakımdan huzur ortamına tehdit oluşturacağı somut olaylarla tespit edildi be bu kapsamda yasaklama kararı verildi. Kararımız yargıya götürüldü. Hukuka uygun kararla yasaklama kararı aldık. Vatandaşlarımızın buna uymasını istiyoruz. Yasaklama kararı yok gibi çalışıyorlar. Bu doğru yaklaşım değil. Herkes yaptığı eylemin sorumluluğunu taşır. Muhatapların uyması gerekir."

"DİYARBAKIR 9 GÜN SANATLA YATIP KALKACAK"

Vali Murat Zorluoğlu, "Kültür Yolu Festivali'nin yarın startını yarın veriyoruz. İnsanların eğleneceği iyi bir organizasyon. 3. Kez yapılacak. 45 ayrı noktada 300'e yakın etkinlik olacak. 9 gün boyunca şehir sanatla yatıp sanatla kalkacak" dedi.