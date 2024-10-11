El Ele Özgürlük Zinciri eylemlerinin 26. Yıl dönümü Ankara’da anıldı

Ankara Adliyesi önünde toplanan, 28 Şubat Gönüllüleri Platformu üyeleri "28 Şubatı unutmadık, unutturmayacağız", "Mazlumlar el ele haklarımız nerede" pankartlarını taşıyarak eşik etti.

EL ELE EYLEMİNDE BİR YAPRAK DÜŞMEDİ

Grup adına konuşma yapan platformun başkanı Şerife Kaya, 11 Ekim 1998'de başlayan "İnanca Saygı Düşünceye Özgürlük İçin El Ele" eylemlerinin 26. yıl dönümü için bir araya geldiklerini belirterek, 28 Şubat darbesine karşı en anlamlı direnişin sergilendiğini söyledi. Kaya,"11 Ekim 1998'de yurt çapında dünyanın en asil en vakur en merhametli hak arama ve sivil itaatsizlik eylemi yapılmıştı. Hak arama ve protesto etme kültürü kaos oluşturmak vandalca vurup kırmak kamu malına zarar vermekten oluşan ve bunu marifetmiş gibi dünyaya pazarlayan kimi yapılanmaların aksine el ele eyleminde bir yaprak bile dalından düşmemiştir." dedi. 11 Ekim'de başlayan eylemin vesayet odaklarına karşı yürütülen mücadelenin zirve noktalarından biri olması bakımından sembol değeri olduğunu dile getiren Kaya, "Bugün bu hak arama kültürünün unutulmaması gelecek nesillere aktarılması için önemlidir" ifadelerini kullandı.

"KOMİSYON ADALET MÜLKÜN TEMELİDİR SÖZÜNÜN SAHİBİ HAZRET-İ ÖMER'İ KENDİSİNE REHBER EDEN CUMHURBAŞKANIMIZA YAKIŞTIĞI İÇİN KURULMALI"

28 Şubat döneminin olağandışı bir dönem olduğunu ve o dönem ki hak kayıplarının araştırılması için devletin bir komisyon kurması gerektiğini dile getirerek "Bu komisyon 28 Şubat dönemine ait tüm mağdurları tüm somut hak kayıplarını bunlara hangi usullerle hak iadesi yapılacağını tespit etmeli, buna göre karar almalı. Komisyonun kararları hiçbir yasal engel bahane edilmeden, bürokratik engele takılmadan tüm kamu kurum ve kuruluşları tarafından uygulanmalıdır." açıklamasıda bulundu. Kaya "Toplumsal barış için kurulmalıdır. Adalet için kurulmalıdır. Adalet mülkün temelidir sözünün sahibi, Hazret-i Ömer'i kendisine rehber eden Cumhurbaşkanımıza yakıştığı için kurulmalıdır." diye konuştu.